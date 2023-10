Una nuova scoperta: il complesso CLAMP svolge un ruolo cruciale nell'invasione dei parassiti Apicomplexa

I parassiti Apicomplexa, responsabili di una serie di malattie gravi tra cui la malaria, la toxoplasmosi e la criptosporidiosi, infettano milioni di persone ogni anno. Comprendere come questi parassiti invadono le cellule ospiti è fondamentale per lo sviluppo di vaccini e farmaci efficaci. Una recente ricerca condotta da Sebastian Lourido e dal suo team presso il Whitehead Institute ha identificato un complesso di tre proteine ​​– CLAMP, CLIP e SPATR – che svolge un ruolo chiave nel processo di invasione.

Prima di invadere una nuova cellula, i parassiti apicomplexa immagazzinano le molecole in organelli specializzati chiamati roptrie. Il complesso CLAMP innesca il rilascio di queste molecole, consentendo ai parassiti di entrare in nuove cellule. In particolare, il complesso si trova in tutte le specie di apicomplexa ma non negli esseri umani o in altri mammiferi, rendendolo un bersaglio attraente per lo sviluppo di farmaci e vaccini. L'inibizione del complesso CLAMP potrebbe impedire ai parassiti di invadere le cellule senza influenzare il macchinario cellulare dell'ospite. Inoltre, parte del complesso CLAMP è accessibile agli anticorpi o ad altri interventi terapeutici.

I co-primi autori Saima Sidik e Dylan Valleau hanno condotto ulteriori ricerche sul complesso CLAMP, rivelandone la composizione strutturale e facendo luce sul suo ruolo nell'invasione. Hanno scoperto che CLAMP forma un complesso con SPATR e CLIP, che si trovano in un altro container chiamato micronemi. Il contenuto di micronemi aiuta i parassiti a viaggiare tra le cellule ospiti, mentre il contenuto di rhoptry facilita l'invasione.

Senza il complesso CLAMP, i parassiti possono ancora attaccarsi alle cellule ospiti ma non possono iniziare l'invasione espellendo il contenuto del rhoptry. Comprendere la struttura e la funzione del complesso CLAMP fornisce preziose informazioni per lo sviluppo di nuovi trattamenti e misure preventive. Studi futuri potrebbero esplorare il potenziale di prendere di mira il complesso per le strategie vaccinali.

