Concediti la tranquillità: esplora il fascino di una fattoria da 345 euro nel West Cork

By

Scopri l'emblema della vita in campagna in un'incantevole fattoria immersa nel cuore del West Cork. Questa tranquilla proprietà da € 345 offre una deliziosa fuga dalla vivace vita cittadina di Dublino 14. Caratterizzata da una ristrutturazione sostenibile che abbraccia l'essenza della struttura originale, questa casa idilliaca fonde perfettamente l'estetica tradizionale con i comfort moderni.

Lo spazioso casale è situato su un vasto appezzamento di terreno, permettendoti di immergerti nella bellezza della natura. Con dolci colline, prati verdi lussureggianti e un senso di tranquillità, la struttura offre un gradito rifugio per chi cerca pace e solitudine.

Entrate nella fattoria e rimarrete affascinati dalla sua atmosfera calda e accogliente. Gli interni sono stati progettati con cura per preservare il fascino rustico del casale, incorporando con gusto elementi contemporanei. Dalle travi in ​​legno a vista al camino in pietra, ogni dettaglio emana un senso di storia e carattere.

Il casale ristrutturato vanta ampi spazi abitativi, tra cui un accogliente soggiorno, una cucina completamente attrezzata e spaziose camere da letto. C'è anche un incantevole patio esterno dove potrete assaporare una tazza di caffè mattutino immergendovi in ​​uno scenario mozzafiato.

Se desideri una vita più semplice, lontano dal rumore e dalla congestione della città, questa fattoria del West Cork è l'investimento perfetto. Che tu stia cercando di ritirarti in tranquillità o di cercare un'incantevole casa per le vacanze, questa struttura offre infinite opportunità per creare ricordi duraturi.

FAQ:

D: Qual è il prezzo della fattoria del West Cork?

R: Il prezzo del casale è di 345mila euro.

D: Qual è l'ubicazione dell'agriturismo?

R: La fattoria è situata nella pittoresca regione del West Cork.

D: L'agriturismo offre comfort moderni?

R: Sì, il casale presenta una ristrutturazione sostenibile che incorpora i comfort moderni pur mantenendo il suo fascino rustico.

D: L'agriturismo è immerso nella natura?

R: Sì, la proprietà è immersa tra dolci colline e rigogliosi prati verdi, offrendo un ambiente sereno e pittoresco.