Una cometa vulcanica esplosiva emette un enorme paio di corni

Un'enorme cometa vulcanica chiamata 12P/Pons-Brooks è esplosa per la seconda volta in quattro mesi, rilasciando una nuvola di ghiaccio e gas che ricorda un gigantesco paio di corna. La cometa, che è una cometa criovulcanica, ha un nucleo solido ed è piena di una combinazione di ghiaccio, polvere e gas nota come criomagma. Quando la cometa viene riscaldata dalla radiazione solare, la pressione aumenta e provoca una violenta esplosione, spingendo il materiale ghiacciato nello spazio attraverso le fessure nel guscio del nucleo.

Gli astronomi hanno rilevato una grande esplosione da 12P il 5 ottobre, rendendo la cometa significativamente più luminosa a causa della luce aggiuntiva riflessa dalla sua chioma espansa. Nei giorni successivi, la chioma della cometa continuò ad espandersi, sviluppando le sue caratteristiche “corna peculiari”. La forma irregolare della chioma è probabilmente dovuta ad un'irregolarità nella forma del nucleo di 12P. Il gas in uscita viene parzialmente ostruito da una tacca che sporge sul nucleo, facendo sì che la forma della chioma diventi più definita e evidente man mano che il gas si espande lontano dalla cometa.

12P è attualmente in traiettoria verso il sistema solare interno e girerà attorno al sole sulla sua orbita altamente ellittica di 71 anni. Raggiungerà il punto più vicino alla Terra il 21 aprile 2024, prima di essere catapultato verso il sistema solare esterno. Questa è la seconda volta quest'anno che 12P mostra questi corni eruttivi, la precedente eruzione è avvenuta il 20 luglio. Sebbene la dimensione della chioma durante l'eruzione più recente non sia chiara, i segni indicano che è stata "due volte più intensa" dell'eruzione più recente. prima eruzione.

Man mano che la cometa si avvicina al Sole, c’è un’alta possibilità di assistere a eruzioni più grandi, che potrebbero essere di scala ancora più grande. Anche un'altra cometa vulcanica, 29P/Schwassmann-Wachmann, ha avuto eruzioni notevoli negli ultimi anni. Nel dicembre 2022, ha vissuto la sua più grande eruzione degli ultimi 12 anni e gli scienziati sono stati in grado di prevedere con precisione una delle sue eruzioni nell'aprile di quest'anno.

Fonte:

– Associazione Astronomica Britannica (BAA)

– Spaceweather.com

– Scienze dal vivo