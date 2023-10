Citizen Science rivela che un predatore invasivo minaccia gli edredoni islandesi

Le specie invasive rappresentano una minaccia significativa per molte popolazioni di uccelli sulle isole. Sebbene il kiwi neozelandese sia stato gravemente colpito dai predatori invasivi, non è l’unica specie di uccelli ad affrontare tali sfide. Il Centro di ricerca dell'Università dell'Islanda a Snæfellsnes e l'IGB hanno guidato un team di ricercatori che hanno utilizzato i dati di Citizen Science per studiare l'impatto del visone americano invasivo sulla popolazione nativa dell'edredone nell'arcipelago islandese di Brokey. I risultati, pubblicati su Ecology Letters, hanno rivelato che il visone ha decimato la popolazione degli edredoni di circa il 60% in questa regione.

A differenza del kiwi neozelandese, gli edredoni hanno sviluppato strategie di difesa contro i mammiferi predatori. Ad esempio, nell’arcipelago di Purkey, il ritorno della volpe artica nativa non ha avuto alcun impatto evidente sulla popolazione degli edredoni a causa della loro storia evolutiva comune e degli adeguati meccanismi di difesa. Tuttavia, gli edredoni erano mal equipaggiati per difendersi dall'invasivo visone americano.

Le specie di uccelli insulari, in particolare quelli che nidificano sul terreno, sono particolarmente vulnerabili ai predatori invasivi. L'edredone islandese, con circa il 16% della popolazione mondiale di edredone e il 32% della popolazione europea residente in Islanda, svolge un ruolo cruciale nell'ecologia, nell'economia e nella cultura del paese. La piuma di edredone, estratta dai nidi, viene trasformata in indumenti e coperte di alta qualità.

Il gruppo di ricerca ha utilizzato dati di Citizen Science a lungo termine, raccolti da famiglie locali nel corso di diversi decenni, per esaminare l’impatto del visone americano sulla popolazione degli edredoni. I dati hanno mostrato che i visoni hanno avuto un impatto più significativo sugli edredoni rispetto al cambiamento climatico, determinando una riduzione del 60% dei nidi nell’arcipelago di Brokey.

Questo studio evidenzia l’importanza dei dati a lungo termine nello studio degli impatti delle invasioni biologiche. Il gruppo di ricerca sottolinea che i dati di alta qualità raccolti prima e dopo l’introduzione di specie invasive hanno un valore inestimabile. Comprendere gli effetti dei predatori invasivi è fondamentale per la conservazione delle popolazioni di uccelli vulnerabili sulle isole.

Fonte:

– Jón Einar Jónsson et al, I dati a lungo termine rivelano impatti contrastanti dei predatori di nidi nativi rispetto a quelli invasivi in ​​Islanda, Ecology Letters (2023). DOI: 10.1111/ele.14313.

– “Citizen Science rivela quale predatore sta causando problemi agli edredoni in Islanda.” Phys.org, 11 ottobre 2023, phys.org/news/2023-10-citizen-science-reveals-predator-eider.html.