La minaccia nascosta del cambiamento climatico sotterraneo

By

Un recente studio pubblicato su Nature ha fatto luce su una questione climatica meno conosciuta: l’aumento della temperatura sotterranea. Chiamato “cambiamento climatico sotterraneo”, questo fenomeno è distinto dal cambiamento climatico atmosferico causato dagli squilibri dei gas serra. Ha origine invece dal calore generato dalle metropolitane e dagli edifici, che viene rilasciato direttamente nel terreno.

L’impatto di questo calore sotterraneo può avere gravi conseguenze per le città se non adeguatamente mitigato. Alessandro Rotta Loria, autore dello studio e ricercatore presso la Northwestern University, lo descrive come un “pericolo silenzioso” che ha già causato la deformazione del terreno e potenziali danni alle strutture della città.

La ricerca di Rotta Loria, focalizzata su Chicago, rivela che il calore sotterraneo associato agli edifici e ai parcheggi si è diffuso e aumentato a un ritmo più rapido rispetto alle temperature superficiali, escluso il Millennium Park. Confrontando questo aumento della temperatura sotterranea con il riscaldamento globale, Rotta Loria sottolinea che le temperature sotterranee nelle città stanno aumentando ancora più velocemente di quelle in superficie.

Per monitorare le temperature, Rotta Loria e il suo team hanno implementato oltre 150 sensori delle dimensioni di una carta di credito in tutta Chicago. I loro risultati indicano che le temperature sotto le strutture artificiali possono essere fino a 77 gradi Fahrenheit più calde rispetto ai luoghi sotterranei indisturbati.

Le soluzioni di mitigazione di questo problema includono l’installazione di isolamento termico e la cattura del calore in eccesso per l’energia geotermica. Riconoscendo l’importanza di affrontare questo problema, il ministro dei trasporti Pete Buttigieg sottolinea la necessità che il settore edile adatti materiali e tecniche per affrontare l’aumento delle temperature sotterranee.

Fonte:

– Notizie NBC

– Scientifico americano