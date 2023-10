Il nuovo telescopio spaziale cinese punta a rivaleggiare con il telescopio Hubble della NASA

By

La Cina ha annunciato l’intenzione di lanciare il Chinese Space Station Telescope (CSST) il prossimo anno, un progetto volto a rafforzare gli obiettivi di ricerca spaziale della nazione. Il CSST, noto anche come “Xuntian”, aiuterà nelle nuove scoperte astronomiche e fornirà preziose informazioni sull’universo. Coorbitarà con la stazione spaziale cinese Tiangoing e sarà periodicamente revisionato dagli astronauti cinesi.

Il telescopio spaziale cinese è progettato per superare le capacità del telescopio spaziale Hubble della NASA. Con uno specchio primario di due metri di diametro, effettuerà osservazioni di rilievo in campo profondo con un'area di 17,500 gradi quadrati e farà osservazioni precise dei corpi celesti utilizzando la sua fotocamera da 2.5 miliardi di pixel. Il CSST può ottenere viste panoramiche ad alta definizione dell'universo con un campo visivo 300 volte più ampio di quello del telescopio Hubble.

Secondo Lin Xiqiang, vicedirettore della China Manned Space Agency, il CSST farà passi avanti in aree come la materia oscura, l’energia oscura, la cosmologia, la Via Lattea e le galassie vicine. Il telescopio avrà una qualità d'immagine simile al telescopio Hubble, ma con un campo visivo più ampio.

Mentre la Cina sta facendo passi da gigante nell’esplorazione spaziale, la NASA è leader nel settore da molti anni. Il telescopio Hubble ha fornito preziose informazioni sull'universo, comprese immagini straordinarie di supernove e stelle morenti. Tuttavia, a causa dell’invecchiamento dei suoi sistemi, la NASA prevede di smantellare la Stazione Spaziale Internazionale e di sviluppare una nave spaziale più avanzata.

Il lancio del CSST da parte della Cina rappresenta un passo significativo nell’espansione della nostra conoscenza dello spazio. Le capacità del telescopio consentiranno ulteriori esplorazioni e ricerche, fornendo preziose informazioni sul cosmo. Mentre paesi come la Cina continuano a sviluppare i propri programmi spaziali, il futuro dell’esplorazione spaziale sembra promettente.

Fonte:

– Space.com

– Agenzia di stampa Xinhua