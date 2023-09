Sale la tensione tra India e Cina sul sito di atterraggio di Chandrayaan-3

L'agenzia spaziale indiana ISRO ha recentemente raggiunto un traguardo significativo con l'atterraggio riuscito del Chandrayaan-3 sul polo meridionale della Luna. Tuttavia, le tensioni tra India e Cina si sono estese all'esplorazione spaziale poiché un eminente scienziato cinese contesta l'ubicazione del sito di atterraggio.

Ouyang Ziyuan, il fondatore del programma di esplorazione lunare cinese, sostiene che il luogo di atterraggio di Chandrayaan-3 a 69 gradi di latitudine sud non è in realtà situato nella regione del polo meridionale. Secondo Ziyuan, la regione polare è definita come compresa tra 88.5 e 90 gradi. Afferma che la versione lunare del Circolo Antartico è molto più vicina al polo.

La dichiarazione di Ziyuan contraddice l'affermazione indiana secondo cui la missione Chandrayaan-3 arrivò più a sud di qualsiasi altro veicolo spaziale. Mentre 69 gradi sud della Terra si troverebbero all’interno del Circolo Antartico, Ziyuan sostiene che il circolo lunare è più vicino al polo. Secondo Ziyuan, il Chandrayaan-3 si trovava a circa 619 chilometri (385 miglia) dalla regione polare.

Nel frattempo, è stato evidenziato che il programma spaziale cinese dispone di una tecnologia più avanzata, in grado di inviare orbiter e lander direttamente nell’orbita di trasferimento Terra-Luna anni prima dell’India. Sebbene i risultati ottenuti dalla Cina nella tecnologia spaziale siano riconosciuti, la missione indiana Chandrayaan-3 ha comunque raggiunto una significativa latitudine meridionale sulla Luna.

Nonostante la disputa in corso, l’agenzia spaziale indiana sta tentando diligentemente di stabilire un contatto con il lander Vikram e il rover Pragyan su Chandrayaan-3. Il rover è entrato in modalità di sospensione una settimana fa e l'ISRO attende con impazienza il prossimo tramonto sulla luna, il 6 ottobre, quando continueranno i loro sforzi per far rivivere il lander e il rover.

La controversia sul sito di atterraggio del Chandrayaan-3 evidenzia la crescente competizione per l'esplorazione lunare. Non solo India e Cina, ma anche gli Stati Uniti si stanno preparando a inviare astronauti sulla Luna per la prima volta dalla conclusione del programma Apollo 50 anni fa. Mentre l’esplorazione spaziale diventa una nuova area di rivalità, le tensioni tra le nazioni si estendono sempre più oltre i confini della Terra.

