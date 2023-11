Scoperta nella ricerca sulle cellule staminali: la nascita viva di scimmie chimeriche è una promessa per gli studi sulle malattie umane

Gli scienziati cinesi hanno raggiunto una pietra miliare rivoluzionaria nella ricerca sulle cellule staminali con la nascita viva di una scimmia che contiene un'elevata percentuale di cellule derivate da una linea di cellule staminali di scimmia. Questo risultato significativo apre nuove possibilità agli scienziati di utilizzare i primati chimerici nello studio delle malattie umane.

La ricerca è stata condotta da un team del Center for Excellence in Brain Science and Intelligence Technology e dagli Istituti di biomedicina e salute di Guangzhou dell’Accademia cinese delle scienze (CAS). Le scimmie chimeriche sono state allevate utilizzando macachi mangiatori di granchi o dalla coda lunga e l'esperimento ha mostrato l'efficiente contributo delle cellule staminali della scimmia ai tessuti placentari al di fuori dell'embrione e delle cellule germinali.

Per condurre lo studio, il gruppo di ricerca ha creato nove linee di cellule staminali da cellule estratte da embrioni di blastocisti di sette giorni. Queste cellule staminali sono state poi coltivate per migliorare la loro capacità di differenziarsi in vari tipi cellulari. La marcatura fluorescente delle proteine ​​è stata utilizzata per monitorare la crescita dei tessuti derivati ​​da queste cellule staminali negli animali sopravvissuti.

Nel corso degli esperimenti, sono stati prodotti un totale di sei figli vivi a termine, con un contributo medio di cellule staminali del 67% su 26 diversi tipi di tessuti testati. In un caso notevole, una scimmia chimerica viva ha dimostrato un contributo di cellule staminali fino al 90% in alcuni tessuti.

Questo risultato supera gli studi precedenti condotti su chimere con cellule di due embrioni in ratti e topi, poiché ora è stato realizzato con successo nei primati non umani. Le implicazioni di questa ricerca sono di vasta portata e offrono applicazioni pratiche nell’ingegneria genetica, nella conservazione delle specie e nello sviluppo di modelli di scimmia più precisi per lo studio delle malattie neurologiche.

La nascita viva di una scimmia chimerica rappresenta un progresso significativo nella ricerca sulle cellule staminali e rappresenta una grande promessa per espandere la nostra comprensione delle malattie umane. Utilizzando i primati chimerici, gli scienziati possono ottenere preziose informazioni sullo sviluppo, sulla progressione e sui potenziali trattamenti per un'ampia gamma di disturbi neurologici.

FAQ

Cosa sono le cellule staminali? Le cellule staminali sono un tipo di cellula che può differenziarsi in vari tipi cellulari e ha il potenziale di rigenerare i tessuti danneggiati.

Cos'è una scimmia chimerica? Una scimmia chimerica è un organismo che contiene cellule di due o più specie distinte, in questo caso cellule derivate da una linea di cellule staminali di scimmia.

Quali sono le implicazioni di questa ricerca? Questa ricerca fornisce una base per l’ingegneria genetica, la conservazione delle specie e lo sviluppo di modelli animali più accurati per lo studio delle malattie neurologiche.

In che modo questa svolta contribuisce allo studio delle malattie umane? Utilizzando primati chimerici con un'elevata percentuale di cellule staminali derivate da una linea di cellule staminali di scimmia, gli scienziati possono studiare lo sviluppo e la progressione delle malattie umane in un sistema modello più pertinente e accurato.

Fonte/i: Agenzia di stampa Xinhua