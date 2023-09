Il capo scienziato cinese mette in dubbio lo sbarco sulla Luna del Chandrayaan-3 indiano

By

Lo scienziato capo della prima missione lunare cinese, Ouyang Ziyuan, ha sollevato dubbi sulla missione indiana Chandrayaan-3, celebrata come motivo di orgoglio nazionale. Secondo Ziyuan, il lander Chandrayaan-3 non è atterrato sul polo meridionale della Luna come affermato dall'agenzia spaziale indiana ISRO.

Ziyuan suggerisce che il lander sia effettivamente atterrato a 619 chilometri dalla regione polare, lontano dal polo sud della Luna. La sua argomentazione si basa sulla sua percezione del polo sud della Luna, che ritiene più piccolo a causa dell'inclinazione del pianeta di soli 1.5 gradi. Mentre la NASA indica tra 80 e 90 gradi come polo sud della Luna, Ziyuan calcola che si trovi tra 88.5 e 90 gradi.

L’India aveva precedentemente annunciato che il lander Chandrayaan-3 sarebbe atterrato a circa 70 gradi di latitudine. Tuttavia, le affermazioni di Ziyuan contraddicono queste informazioni. Vale la pena notare che la missione indiana Chandrayaan-3 mirava a far atterrare una sonda spaziale sul polo sud lunare, segnando una pietra miliare storica per il paese.

L’India ha compiuto sforzi per rianimare il lander Vikram e il rover Pragyaan, entrati in ibernazione dopo il fallito tentativo di atterraggio. L'agenzia spaziale indiana ISRO ha tentato con insistenza di stabilire una comunicazione con il lander e il rover prima del prossimo tramonto sulla Luna che avverrà il 6 ottobre.

Fonte:

– Missione Chandrayaan-3: https://www.isro.gov.in/chandrayaan-3-mission

– La missione lunare cinese: https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Lunar_Exploration_Program