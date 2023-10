By

Secondo il famoso scienziato cinese Ouyang Ziyuan, il lander indiano Chandrayaan-3 Vikram non è atterrato vicino al polo sud lunare come affermato. Ziyuan ha dichiarato che il luogo di atterraggio della missione era in realtà a 69 gradi di latitudine sud, mentre il polo sud lunare si trova tra 88.5 e 90 gradi di latitudine.

L'affermazione di Ziyuan si basa sul fatto che sulla Terra, una latitudine sud di 69 gradi cadrebbe all'interno del Circolo Antartico, che è relativamente lontano dal polo vero e proprio. Tuttavia, sulla Luna, la distanza dal polo è molto più ravvicinata. Ziyuan ha specificato che il Chandrayaan-3 si trovava a circa 619 chilometri (385 miglia) dalla regione polare.

Al contrario, il programma spaziale cinese, secondo l’esperto spaziale senior con sede a Pechino Pang Zhihao, possiede una tecnologia superiore. La Cina è in grado di inviare orbiter e lander direttamente nell’orbita di trasferimento Terra-Luna dal 2010, una capacità che l’India deve ancora raggiungere a causa della capacità limitata dei veicoli di lancio. Inoltre, la tecnologia dei motori cinesi è considerata più avanzata.

Vale la pena notare che l'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) non ha mai affermato che il Chandrayaan-3 sia atterrato sul polo sud lunare. Invece, hanno affermato che è atterrato più vicino al Polo Sud rispetto alle precedenti missioni di qualsiasi altro paese.

Sebbene l'accuratezza del luogo dell'atterraggio sia controversa, la missione del Chandrayaan-3 è stata significativa per gli scienziati. Si ritiene che il territorio inesplorato vicino al polo sud lunare contenga potenziali riserve di acqua ghiacciata ed elementi preziosi che potrebbero svolgere un ruolo cruciale nelle future missioni spaziali.

Fonte:

– NewsNazione

– Tempi della scienza

–Tempi globali

- Tempo

– IFScience