Una nuova ricerca indica la spazzatura spaziale cinese come la causa di un misterioso impatto sulla Luna

L’anno scorso un pezzo di detriti si è schiantato sul lato nascosto della Luna, lasciando gli scienziati perplessi. Tuttavia, recenti ricerche hanno fatto luce sul mistero, indicando che l’oggetto era probabilmente un razzo cinese. La ricerca condotta dagli scienziati dell'Università dell'Arizona, del California Institute of Technology, del Project Pluto e del Planetary Science Institute suggerisce che l'oggetto, noto come WE0913A, fa parte del corpo del razzo cinese Long March del Chang'e 5-T1. missione lanciata nel 2014.

Uno degli aspetti intriganti dell'impatto è l'insolito cratere gemello lasciato dietro di sé. I ricercatori propongono che questa formazione a doppio cratere sia stata causata da un razzo che ha colpito la Luna nel marzo 2022. Il loro ragionamento si basa sull'osservazione che l'oggetto non oscillava mentre scendeva sulla superficie lunare ma ruotava invece in modo stabile. caduta rotolante. Ciò suggerisce che lo stadio del razzo fosse controbilanciato con un carico utile aggiuntivo per mantenerne la stabilità.

L'analisi del team indica anche che il carico utile non dichiarato, probabilmente attaccato alla parte anteriore dello stadio del razzo, ha svolto un ruolo significativo nella sua rotazione e stabilità. Tuttavia, l’esatta natura di questo carico rimane un mistero e i ricercatori non si aspettano di scoprirne lo scopo o l’identità.

Oltre a fornire informazioni sull’origine e sulla natura dell’incidente, questa ricerca evidenzia l’importanza di tracciare e comprendere i detriti spaziali. Con l’aumento della presenza di oggetti realizzati dall’uomo nello spazio, diventa fondamentale monitorare e gestire i potenziali rischi che rappresentano per le missioni spaziali sia con equipaggio che senza equipaggio.

FAQ:

D: Cosa ha causato il misterioso impatto sulla luna?

R: Recenti ricerche suggeriscono che l'impatto è stato causato da un razzo cinese noto come WE0913A.

D: Perché questo impatto è significativo?

R: L'impatto è significativo perché ha lasciato dietro di sé un'insolita formazione di crateri gemelli, che indica il coinvolgimento di un grande stadio di razzo.

D: Quali prove supportano la teoria secondo cui l'oggetto era un razzo cinese?

R: I ricercatori hanno mappato la traiettoria dell'oggetto utilizzando telescopi terrestri e hanno concluso che fa parte del corpo di un razzo cinese della Lunga Marcia della missione Chang'e 5-T1.

D: Qual era il carico non rivelato attaccato allo stadio del razzo?

R: La natura esatta e lo scopo del carico utile non divulgato rimangono sconosciuti.

D: Quali sono le implicazioni di questa ricerca?

R: Questa ricerca evidenzia l’importanza del monitoraggio e della gestione dei detriti spaziali per mitigare i potenziali rischi per le future missioni spaziali.