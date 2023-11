L’anno scorso, la Luna è stata testimone di un evento insolito quando un oggetto creato dall’uomo si è scontrato con la sua superficie, generando un doppio cratere distinto. Le speculazioni iniziali ruotavano attorno alla possibilità che l'oggetto fosse un frammento di un razzo SpaceX Falcon 9. Tuttavia, successive indagini hanno portato gli scienziati a credere che l’oggetto, soprannominato WE0913A, fosse collegato alla missione lunare cinese Chang’e 5-T1 e potrebbe essere un razzo cinese scartato.

Incuriosito da questo misterioso incidente, un team di esperti provenienti da stimate istituzioni come l'Università dell'Arizona, il California Institute of Technology, il Project Pluto e il Planetary Science Institute si è imbarcato in una missione per scoprire la verità. Utilizzando telescopi terrestri, hanno seguito meticolosamente la traiettoria di WE0913A e hanno concluso che proveniva da un razzo cinese della Lunga Marcia schierato durante la missione Chang'e 2014-T5 del 1.

Ancora più intrigante, la loro indagine ha scoperto indizi che suggeriscono che lo stadio del razzo abbandonato trasportava probabilmente un carico utile non rivelato, aggiungendo un ulteriore livello di enigma all’incidente. Mentre WE0913A scendeva verso la superficie lunare, mostrava un rotolamento ordinato invece del movimento traballante previsto. Gli esperti ipotizzano che la rotazione stabile dell'oggetto indichi la presenza di un significativo contrappeso che bilancia i due motori su un lato dello stadio del razzo.

Tanner Campbell, uno studente di dottorato del Dipartimento di ingegneria aerospaziale e meccanica dell'Università dell'Arizona, ha spiegato: "Abbiamo eseguito un'analisi del bilanciamento della coppia, che ha mostrato che questa quantità di peso avrebbe spostato il centro di gravità del razzo di pochi centimetri: non era così." t quasi abbastanza da spiegare la sua rotazione stabile. Questo è ciò che ci porta a pensare che ci dovesse essere qualcosa in più montato all’anteriore”.

Inoltre, gli scienziati sono rimasti affascinati dalla formazione dei crateri gemelli risultanti dall'impatto del razzo cinese. La presenza di due crateri di uguali dimensioni, uno orientale di circa 18 metri di larghezza e uno occidentale di circa 16 metri, ha lasciato perplessi i ricercatori. Campbell ha osservato: "Sappiamo che nel caso di Chang'e 5 T1, il suo impatto è stato quasi diretto verso il basso, e per ottenere quei due crateri più o meno della stessa dimensione, sono necessarie due masse più o meno uguali che siano separate l'una dall'altra."

Alla fine, il mistero del carico utile non divulgato rimane irrisolto, lasciando spazio a speculazioni e congetture fantasiose. L’enigmatico schianto del razzo cinese sulla luna serve a ricordare i misteri e le meraviglie che attendono di essere esplorati nel nostro vicinato cosmico.

D: Cos'è WE0913A?

R: WE0913A è la designazione data a un oggetto creato dall'uomo che si è schiantato sulla superficie della Luna, lasciando dietro di sé un doppio cratere unico.

D: A quale missione si ritiene che WE0913A sia collegato?

R: Gli scienziati ritengono che WE0913A sia collegato alla missione lunare cinese Chang'e 5-T1.

D: Quali prove suggeriscono che WE0913A trasportasse un carico utile non divulgato?

R: Il rotolamento ordinato esibito da WE0913A mentre scendeva verso la superficie lunare indica la presenza di un sostanziale contrappeso che non sarebbe stato sufficiente a spiegare la sua rotazione stabile.

D: Cosa rendono unici i crateri gemelli creati dal razzo cinese?

R: I crateri gemelli hanno all'incirca la stessa dimensione, il che ha portato gli scienziati a supporre che l'impatto abbia coinvolto due masse più o meno uguali che erano fisicamente separate l'una dall'altra.