Scoperta di due nuove specie di mammiferi nella regione autonoma del Tibet, nella Cina sudoccidentale

Un team di ricercatori cinesi ha recentemente scoperto due nuove specie di Soriculus, un genere di mammiferi, nella regione autonoma del Tibet, nel sud-ovest della Cina. Questa scoperta è significativa in quanto ispirerà ulteriori ricerche sulla diversità dei piccoli mammiferi nella regione. Il gruppo di ricerca, guidato da Chen Zhongzheng dell'Anhui Normal University e Jiang Xuelong del Kunming Institute of Zoology, ha condotto un'indagine completa nella regione dell'Himalaya-Gaoligong per un periodo di cinque anni per acquisire una migliore comprensione della classificazione tassonomica e delle relazioni evolutive all'interno del genere Soriculus.

Durante l'indagine, il team ha trovato due campioni che erano chiaramente diversi dagli altri rami in termini di morfologia e sono stati descritti come due nuove specie: Soriculus medogensis e Soriculus nivatus. Un altro campione, anch'esso diverso da altri rami, potrebbe potenzialmente essere una nuova specie, ma sono necessari più campioni per un'ulteriore conferma. Attualmente, il genere Soriculus è riconosciuto come monotipico, poiché contiene una sola specie chiamata Soriculus nigrescens, che si trova principalmente nell'Himalaya e nelle montagne meridionali dell'Hengduan.

La scoperta di queste nuove specie è particolarmente significativa nella contea di Medog, conosciuta come il museo naturale dei tipi di vegetazione. Ha una vasta gamma di vegetazione, comprese le foreste pluviali tropicali, che la rendono un'area ecologicamente ben conservata. La grande differenza di altitudine della regione, le varie zone climatiche, la complessa struttura geografica e le ricche risorse di specie ne fanno un luogo ideale per lo studio della biodiversità. I ricercatori ritengono che potrebbe esserci una maggiore diversità di piccoli mammiferi nell'area ancora da scoprire e che sono necessari ulteriori sondaggi e studi.

Questa recente scoperta si aggiunge alla crescente lista di nuove specie trovate nel sud-ovest della Cina. Nel 2021, due nuove specie di scoiattoli volanti lanosi sono state trovate nella provincia dello Yunnan e in Tibet. Questi risultati sottolineano l’importanza di continue esplorazioni e ricerche per scoprire la ricca biodiversità della regione.

