L'abete cinese ha il più alto tasso di assorbimento del carbonio nel Medioevo, secondo uno studio

Un recente studio condotto da ricercatori del Giardino Botanico della Cina Meridionale ha dimostrato che l’abete cinese, noto anche come Cunninghamia lanceolata, ha il più alto tasso di accumulo di carbonio durante la sua mezza età. Questa scoperta è significativa poiché l’abete cinese è ampiamente utilizzato nei programmi di rimboschimento nel sud della Cina e comprendere la sua capacità di sequestro del carbonio può aiutare negli sforzi di mitigazione del cambiamento climatico.

Lo studio si è concentrato su un’azienda forestale nella provincia del Guangdong, raccogliendo dati sulla capacità di stoccaggio e sequestro del carbonio dell’abete cinese a diverse età. I ricercatori hanno analizzato le scorte di carbonio in vari componenti come alberi, sottobosco, vegetazione, rifiuti, suolo e l’intero ecosistema.

I risultati hanno rivelato che lo stock di carbonio è aumentato in modo significativo con l’età delle foreste, con lo stock totale di carbonio dell’ecosistema quasi triplicato da 129.11 megagrammi per ettaro a cinque anni a 348.43 a 60 anni. Il tasso di sequestro del carbonio dell’abete cinese ha mostrato un aumento complessivo nei primi due intervalli di età, con un picco nella fascia di 15-20 anni, per poi diminuire negli intervalli di età successivi.

Lo studio ha concluso che il tasso di sequestro del carbonio dell’abete cinese dipende dalla sua età, con i tassi più alti che si verificano durante la sua età media, compresa tra 15 e 20 anni. Il ricercatore capo Liu Juxiu ritiene che questi risultati possano essere preziosi per le azioni nazionali di mitigazione del cambiamento climatico e i programmi di rimboschimento.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Science of The Total Environment, fa luce sul potenziale di sequestro del carbonio dell’abete cinese e sottolinea il suo ruolo nella mitigazione del cambiamento climatico. Fornisce spunti utili ai politici e alle organizzazioni coinvolte negli sforzi di rimboschimento, sottolineando l’importanza di considerare l’età degli alberi nel massimizzare i benefici del sequestro del carbonio.

– Quotidiano della scienza cinese

– Scienza dell'ambiente totale