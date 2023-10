Il telescopio spaziale cinese Xuntian: un potenziale rivale dell'Hubble della NASA

By

La Cina si sta preparando a lanciare il telescopio spaziale Xuntian, un veicolo spaziale che non solo migliora l’agenda di ricerca astronomica della nazione, ma rafforza anche le capacità del suo complesso di stazioni spaziali. Con un diametro dello specchio primario di 6.6 piedi, il telescopio delle dimensioni di un autobus è destinato a coorbitare con la stazione spaziale cinese Tiangong. Si prevede che la sua missione durerà un decennio, con possibilità di estensioni.

Il telescopio spaziale Xuntian è progettato per superare in termini di prestazioni il telescopio spaziale Hubble della NASA. Orbiterà vicino alla stazione spaziale cinese, consentendo agli astronauti cinesi di ripararlo e aggiornarlo quando necessario. Lin Xiqiang, vicedirettore della China Manned Space Agency, anticipa scoperte nel campo della cosmologia, della materia oscura, dell’energia oscura, della formazione stellare, dell’evoluzione e degli esopianeti.

Ciò che distingue Xuntian è il suo ampio campo visivo, che è più di 300 volte più grande di quello di Hubble. Ciò significa che può catturare viste panoramiche ad alta definizione dell’universo con una risoluzione spaziale pari a quella della sua controparte della NASA. Il telescopio mira a effettuare osservazioni di rilevamento in campo profondo e condurre osservazioni precise dei corpi celesti. Li Ran, scienziato del progetto CSST Scientific Data Reduction System, ha paragonato Xuntian a Hubble affermando che mentre Hubble può vedere una pecora, Xuntian può rilevare migliaia di pecore, tutte alla stessa risoluzione.

Il capo progettista del programma spaziale con equipaggio cinese, Zhou Jianping, ha salutato Xuntian come il progetto scientifico più importante dall'inizio del programma della stazione spaziale cinese. Ha sottolineato le sue capacità avanzate di imaging ultravioletto e il suo potenziale per elevare la ricerca astronomica cinese a un livello leader a livello internazionale.

Sebbene le capacità di Xuntian siano ancora in gran parte nascoste, si prevede che il suo campo visivo più ampio rispetto a Hubble consentirà indagini interessanti. Tuttavia, alcuni ricercatori hanno espresso scetticismo a causa della mancanza di informazioni disponibili al pubblico sul telescopio. Tuttavia, il telescopio spaziale Xuntian cinese ha il potenziale per rivoluzionare l’astronomia e consolidare la posizione del paese come forza leader nel campo.

