Esperimento in diretta streaming degli astronauti cinesi con le fiamme sulla stazione spaziale Tiangong

Gli astronauti cinesi Gui Haichao e Zhu Yangzhu hanno condotto un esperimento rivoluzionario sulla stazione spaziale Tiangong trasmettendo in live streaming l'accensione di una candela. Il live streaming ha avuto luogo durante la quarta puntata della serie “Aula Tiangong”, in cui gli astronauti hanno condiviso le loro esperienze e condotto attività educative.

Nel video, gli astronauti hanno dimostrato che le fiamme nell'ambiente di microgravità dell'orbita terrestre bassa appaiono quasi sferiche, in contrasto con la forma a goccia che le fiamme mostrano sulla Terra a causa della convezione guidata dalla galleggiabilità. La corrente di convezione più debole nell'orbita terrestre bassa fa sì che la fiamma si disperda in tutte le direzioni, conferendole un aspetto sferico.

È improbabile che un esperimento simile possa essere replicato sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). I rigorosi protocolli di sicurezza antincendio sulla ISS limitano gli incendi a rack appositamente progettati che aiutano a contenere le fiamme. Queste norme di sicurezza sono state implementate in seguito ad un incendio sulla stazione spaziale russa Mir nel 1997.

Durante l'incidente a Mir, è scoppiato un incendio in un sistema di generazione di ossigeno ed è durato diversi minuti. Ha tagliato gli astronauti da uno dei veicoli di fuga e ha riempito i moduli di fumo. Gli alloggi angusti di Mir hanno reso difficile per i sei astronauti navigare e lavorare insieme per spegnere l'incendio. Tuttavia, sono riusciti a spegnere l'incendio mentre il sistema di supporto vitale ha ripulito la stazione dal fumo tossico.

L’incidente della Mir ha avuto un impatto significativo sul modo in cui le agenzie spaziali affrontano la sicurezza antincendio nelle stazioni spaziali. Di conseguenza, sono stati sviluppati protocolli rigorosi per ridurre al minimo il rischio di incendio e garantire la sicurezza degli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

