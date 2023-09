Grotte lunari: potenziali rifugi per future missioni sulla Luna

Le grotte lunari, note anche come tubi di lava, stanno attirando l’attenzione come potenziali rifugi per future missioni sulla Luna. Queste formazioni naturali, formate da colate di lava sulla superficie della Luna, potrebbero fornire agli astronauti protezione dalle radiazioni cosmiche, dalle temperature estreme e dal rischio di impatti.

Il Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) ha identificato centinaia di “lucernari” lunari, ovvero sezioni crollate di tubi di lava che forniscono l’accesso alle strutture sotterranee. Alcuni tubi di lava sulla Luna potrebbero avere un diametro di diverse centinaia di metri, offrendo ampio spazio agli astronauti per vivere e lavorare.

Rispetto alle dure condizioni della superficie della Luna, i tubi di lava offrono un ambiente con una temperatura più stabile. La Luna sperimenta sbalzi termici estremi, con temperature superficiali che raggiungono massime di 127 gradi Celsius (260 gradi Fahrenheit) alla luce del sole e minime di -173 gradi Celsius (-280 gradi Fahrenheit) al buio. La temperatura costante all’interno di un tubo di lava potrebbe essere un fattore cruciale nel facilitare le attività lunari e il funzionamento efficace delle apparecchiature ingegneristiche.

Le radiazioni sono un altro pericolo significativo sulla Luna, con livelli fino a 150 volte più forti che sulla Terra. Tuttavia, le grotte lunari potrebbero fornire una protezione efficace grazie ai loro spessi soffitti rocciosi che agiscono come una barriera tra gli astronauti e le radiazioni.

Vari paesi e agenzie, inclusa la Cina, hanno studiato il potenziale dell’utilizzo delle grotte lunari come rifugi. I ricercatori cinesi hanno condotto ricerche sul campo nei tubi di lava sulla Terra per ottenere informazioni sulle loro controparti lunari. L'esistenza di tipi simili di ingressi sia nei tubi di lava lunari che in quelli terrestri, come ingressi verticali e inclinati, suggerisce che la conoscenza acquisita dai tubi di lava terrestre potrebbe essere applicabile all'esplorazione lunare.

La Cina ha pianificato attivamente missioni per esplorare le grotte lunari, concentrandosi su Mare Tranquillitatis e Mare Fecunditatis. I sistemi robotici proposti includono sonde con ruote o piedi per navigare su terreni impegnativi, nonché veicoli ausiliari per ulteriori esplorazioni e ricerche scientifiche. Inoltre, la Cina prevede una base con equipaggio in un tubo di lava lunare come struttura di ricerca sotterranea a lungo termine che incorpori strutture residenziali e di ricerca.

Sebbene i piani della Cina non siano trasparenti come quelli della NASA, la crescente presenza della nazione e le missioni di successo nello spazio testimoniano le sue crescenti capacità e ambizioni.

In sintesi, le grotte lunari o i tubi di lava sono promettenti come potenziali rifugi per le future missioni sulla Luna. Offrendo protezione dalle radiazioni, dalle temperature estreme e dagli impatti, queste strutture sotterranee potrebbero svolgere un ruolo cruciale nel consentire un’esplorazione lunare prolungata. Sono necessarie ulteriori ricerche ed esplorazioni per comprendere appieno e sfruttare i benefici di queste formazioni naturali mentre l’umanità intraprende il suo ritorno sulla Luna.

Fonte:

– Orbiter da ricognizione lunare

– Accademia di tecnologia del volo spaziale di Shanghai