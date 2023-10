Gli astronauti cinesi accendono una candela nello spazio, dimostrando il comportamento del fuoco in condizioni di microgravità

Con un'impresa straordinaria, due astronauti a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong hanno acceso con successo una candela con un fiammifero durante una trasmissione in diretta. Ciò potrebbe non sembrare straordinario sulla Terra, ma comporta rischi significativi nell’ambiente di microgravità di una stazione spaziale. Le fiamme libere sono severamente vietate sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a causa dei pericoli che rappresentano.

La dimostrazione serve a ricordare come si comporta il fuoco in condizioni di microgravità. Invece di sollevarsi e formare una forma distinta, una fiamma nello spazio si diffonde in tutte le direzioni, inghiottendo il fiammifero in una piccola sfera di fuoco. L'agenzia spaziale cinese ha condotto l'esperimento per mostrare questo fenomeno ed evidenziare l'eliminazione della galleggiabilità in condizioni di microgravità.

La NASA, d’altro canto, studia da anni il comportamento del fuoco nello spazio nel tentativo di migliorare la sicurezza degli ambienti spaziali per gli astronauti. Attraverso esperimenti come Spacecraft Fire Safety Experiments (SAFFIRE), l'agenzia ha acceso fiamme controllate su veicoli spaziali senza equipaggio per simulare possibili scenari di emergenza che i futuri viaggiatori spaziali potrebbero incontrare. Questa ricerca mira a comprendere meglio i rischi di incendio e sviluppare contromisure efficaci.

L'importanza della sicurezza antincendio nello spazio è diventata evidente in passato, quando nel 1997 è scoppiato un incendio sulla stazione spaziale russa Mir. Sebbene l'equipaggio sia riuscito a spegnere le fiamme, ciò ha evidenziato i potenziali pericoli e ha portato a progressi significativi nei sistemi di prevenzione incendi. La ISS è ora dotata di sistemi avanzati di generazione di ossigeno con ridondanze e capacità avanzate di rilevamento degli incendi.

Considerando il recente live streaming dalla stazione spaziale cinese Tiangong, è probabile che siano state implementate precauzioni e misure di sicurezza simili per mitigare il rischio di incendio. Oltre alla sicurezza, la possibilità di accendere una candela nello spazio potrebbe anche contribuire ad alleviare gli odori sgradevoli che tendono ad accumularsi nell’ambiente ristretto di una stazione spaziale.

Nel complesso, questo risultato degli astronauti cinesi dimostra il comportamento unico del fuoco in microgravità e i continui sforzi compiuti dalle agenzie spaziali di tutto il mondo per migliorare la sicurezza antincendio nello spazio.

