La stazione cinese di Tiangong prevede di espandersi

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) verrà smantellata nel 2030 dopo oltre due decenni di abitazione continua. Tuttavia, lo sviluppo di nuove stazioni spaziali è già in corso. La stazione cinese di Tiangong, operativa dal 2022, si sta preparando per un significativo incremento di crescita.

Tiangong attualmente dispone di tre moduli in grado di supportare fino a tre astronauti alla volta. Tuttavia, la Cina ha recentemente annunciato l’intenzione di raddoppiare le dimensioni della stazione aggiungendo altri tre moduli. La stazione aggiornata peserà circa 180 tonnellate e includerà un modulo di espansione con sei porte di attracco. Inoltre, la Cina prevede di lanciare un telescopio spaziale in grado di attraccare a Tiangong per manutenzione e riparazioni.

L'espansione di Tiangong rappresenta un'opportunità di collaborazione internazionale. La Cina ha espresso la sua disponibilità ad accogliere astronauti di altre nazioni nella stazione ampliata. L’Agenzia spaziale europea (ESA) aveva precedentemente mostrato interesse a inviare astronauti a Tiangong, ma da allora ha riconsiderato la possibilità a causa di vincoli politici e di bilancio. La NASA, d’altro canto, è impegnata nella ISS fino al 2030 e prevede di passare a partner commerciali per l’accesso all’orbita terrestre bassa.

Mentre il futuro della collaborazione internazionale nello spazio rimane incerto, l’espansione di Tiangong dimostra l’impegno della Cina nello sviluppo della propria presenza nello spazio. Oltre ad espandere Tiangong, la Cina ha anche in programma di far sbarcare gli astronauti sulla Luna entro il 2030. Mentre diversi paesi e agenzie continuano a perseguire i loro obiettivi di esplorazione spaziale, la possibilità di unire più stazioni insieme per creare in futuro una mega stazione, simile a ciò che è stato rappresentato nel film “Valerian e la città dei mille pianeti” rimane una possibilità intrigante.

Nel complesso, i progressi compiuti nello sviluppo della stazione spaziale servono a ricordare l’importanza della collaborazione e della cooperazione per raggiungere il successo nell’esplorazione spaziale. Solo lavorando insieme l’umanità potrà sbloccare tutto il potenziale dei viaggi spaziali.

Fonte: The Ark di SYFY (streaming ora su Peacock), China Academy of Space Technology (CAST)

Definizioni:

– Stazione Spaziale Internazionale (ISS): il più grande veicolo spaziale mai costruito, costruito e mantenuto da più agenzie spaziali e nazioni che collaborano. È stata abitata ininterrottamente per oltre due decenni.

– Stazione Tiangong: la stazione spaziale cinese operativa dal 2022. Attualmente dispone di tre moduli e prevede di raddoppiare le sue dimensioni portandole a sei moduli.

– Agenzia spaziale europea (ESA): agenzia dedicata al coordinamento delle attività di esplorazione e ricerca spaziale da parte delle nazioni europee.

– NASA: National Aeronautics and Space Administration, l'agenzia spaziale degli Stati Uniti responsabile dell'esplorazione e della ricerca spaziale civile.

– Orbita terrestre bassa: la regione dello spazio entro poche centinaia di chilometri sopra la superficie terrestre, dove operano la maggior parte delle missioni spaziali e dei satelliti con equipaggio.

– Lunar Gateway: la stazione spaziale orbitante pianificata dalla NASA attorno alla Luna, destinata a supportare l'esplorazione della superficie lunare.