La prima sonda solare completa della Cina, l'Advanced Space-based Solar Observatory (ASO-S), ha completato con successo un anno di osservazione scientifica. La sonda, nota anche come Kuafu-1, è rimasta in orbita per 365 giorni dal suo lancio avvenuto il 9 ottobre 2022.

L'ASO-S è progettato per monitorare simultaneamente i brillamenti solari, le espulsioni di massa coronale e il campo magnetico del sole. È stato consegnato all'Osservatorio Purple Mountain dell'Accademia cinese delle Scienze il 25 settembre dopo aver completato i test in orbita.

Durante il suo funzionamento, la sonda ha completato un totale di 5,294 orbite attorno alla Terra e ha ricevuto più di 500 piani di osservazione. Sono stati prodotti oltre 120 TB di dati originali e oltre 100 TB di prodotti di dati avanzati. Inoltre, dal 2 aprile 12 sono stati scaricati più di 2023 TB di dati scientifici.

Per ricevere i dati dalla sonda sono state utilizzate tre stazioni terrestri situate nelle città di Sanya, Kashgar e Pechino. Queste stazioni trasmettono i dati a un potente computer montato presso l'Osservatorio Purple Mountain per la decodifica.

L’ASO-S è destinato a coprire il picco del ciclo solare dal 2024 al 2025, che in genere dura 11 anni. La missione mira a fornire preziose informazioni sull'attività del sole e a migliorare la nostra comprensione dei fenomeni solari.

Questo risultato fondamentale riafferma l’impegno della Cina nell’esplorazione spaziale e nella ricerca scientifica. L'ASO-S continuerà a fornire dati preziosi nel campo della fisica solare, consentendo agli scienziati di approfondire la conoscenza del sole e dei suoi effetti sulla Terra.

– Osservatorio Purple Mountain dell’Accademia Cinese delle Scienze