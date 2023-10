Le missioni lunari cinesi avanzano mentre Pechino pianifica le future spedizioni sulla Luna e la stazione di ricerca

L'Amministrazione spaziale nazionale cinese (CNSA) ha annunciato che la sua missione lunare per raccogliere campioni dal lato nascosto della luna, nota come Chang'e-6, sta procedendo senza intoppi ed è prevista per il prossimo anno. Il satellite relè di accompagnamento della missione sarà schierato nella prima metà del 2023. Inoltre, la CNSA ha espresso l'intenzione di aumentare la collaborazione globale per le future spedizioni lunari, inclusa la missione Chang'e-8 nel 2028. La Cina sta cercando una "missione congiunta" “progetti di livello” con altri paesi e organizzazioni internazionali, che comprendono il lancio di veicoli spaziali e le operazioni in orbita, le interazioni e l’esplorazione della superficie.

La CNSA ha anche rivelato che la navicella spaziale Chang'e-6 avrà spazio per 200 chilogrammi (440 libbre) di carichi scientifici stranieri, consentendo ai partner stranieri di condurre ricerche sulla luna. La Cina si aspetta che queste missioni, insieme a Chang'e-7 nel 2026, forniscano dati preziosi per la creazione di una stazione di ricerca internazionale permanente sul polo sud lunare entro il 2040. Questi sforzi fanno parte del piano più ampio della Cina di diventare un importante centro spaziale potere, che include risultati come l’invio di un rover sul lato nascosto della Luna, la costruzione della stazione spaziale orbitale Tiangong e l’obiettivo di inviare una missione con equipaggio sulla Luna entro il 2030.

Le ambizioni della Cina di espandere il proprio programma spaziale e la ricerca lunare implicano anche la creazione di legami internazionali. Anche se finora solo pochi paesi, come Russia, Venezuela e Sud Africa, hanno aderito alla prevista stazione di ricerca lunare della Cina, l’attenzione della Cina alla collaborazione è in linea con l’interesse globale per i benefici scientifici, il prestigio nazionale e l’accesso alle risorse che il successo della Luna le missioni potrebbero portare. Anche altri paesi, tra cui India e Stati Uniti, hanno fatto passi da gigante nei loro programmi lunari, con missioni sulla Luna e piani per future esplorazioni.

L'imminente missione cinese Chang'e-6 mira ad approfondire la nostra comprensione del lato nascosto della Luna raccogliendo campioni dal bacino del Polo Sud-Aitken, una forma lunare di alto interesse scientifico. La missione trasporterà anche carichi utili e satelliti di partner internazionali, tra cui uno strumento di fabbricazione francese, un rilevatore di ioni negativi dell'Agenzia spaziale europea, un riflettore angolare laser italiano e il CubeSat del Pakistan.

Nel complesso, le missioni lunari della Cina e i suoi piani per una stazione di ricerca dimostrano l’impegno del Paese nel far avanzare l’esplorazione e la ricerca spaziale, cercando al contempo la collaborazione internazionale per raggiungere i propri obiettivi.

Definizioni:

– Chang'e-6: la missione lunare cinese prevista per il prossimo anno, con l'obiettivo di raccogliere campioni dal lato nascosto della luna.

– CNSA: China's National Space Administration, l'agenzia spaziale nazionale cinese.

– Polo sud lunare: la regione vicino alla parte inferiore dell'emisfero meridionale della luna.

– Congresso Astronautico Internazionale: una conferenza annuale per i professionisti e le parti interessate dello spazio organizzata dalla Federazione Astronautica Internazionale.

– Mare lunare: ampie aree scure sulla superficie lunare risultanti da antiche colate laviche.

