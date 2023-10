By

La prossima missione lunare della Cina, la Chang'e-6, prevista per il 2024, includerà un carico utile proveniente dal Pakistan come parte della loro maggiore cooperazione nel settore spaziale. L'obiettivo della missione è riportare campioni dal lato nascosto della Luna, che non è stato ancora esplorato dagli esseri umani. Il lato nascosto della Luna contiene il bacino di Aitken, un'importante formazione lunare di valore scientifico. La missione mira ad atterrare nel bacino del Polo Sud-Aitken e raccogliere campioni provenienti da diverse regioni ed età.

Per promuovere la cooperazione internazionale, la missione Chang'e-6 trasporterà carichi utili e progetti satellitari da vari paesi e regioni. Questi includono lo strumento francese per il rilevamento del radon DORN, il rilevatore di ioni negativi dell'Agenzia spaziale europea, il retroriflettore laser italiano e il CubeSat pakistano. Il CubeSat è un satellite miniaturizzato del Pakistan, che dimostra il crescente coinvolgimento del paese nell'esplorazione spaziale.

Anche il Pakistan ha espresso interesse ad unirsi alla stazione spaziale cinese Tiangong e alla sua ambiziosa base lunare al Polo Sud. All’inizio di quest’anno, il Pakistan ha inviato semi alla stazione spaziale cinese per scopi di ricerca.

Il lato nascosto della Luna, noto anche come “il lato oscuro della Luna”, è il lato rivolto lontano dalla Terra e rimane in gran parte inesplorato. Per consentire la comunicazione tra il lato nascosto della Luna e la Terra, la Cina prevede di lanciare il satellite relè Queqiao-2, o Magpie Bridge-2, nella prima metà del 2024.

Questa collaborazione tra Cina e Pakistan nell’esplorazione spaziale dimostra il rafforzamento dei legami tra i due amici per tutte le stagioni. Significa anche la crescente importanza della cooperazione internazionale nel progresso della conoscenza scientifica e dell’esplorazione oltre i confini della Terra.

Definizioni:

– Chang'e-6: la prossima missione lunare della Cina, mirata ad atterrare sul lato nascosto della luna per raccogliere campioni.

– Carico utile: equipaggiamento o strumenti trasportati da un veicolo spaziale.

– CubeSat: un satellite miniaturizzato utilizzato per vari scopi.

– Bacino di Aitken: una delle tre principali morfologie lunari, situata sul lato nascosto della Luna.

– Tiangong: la stazione spaziale cinese.

– Queqiao-2: il satellite relè della Cina per facilitare la comunicazione con il lato nascosto della luna.

Fonte:

– Amministrazione spaziale nazionale cinese (CNSA)

– Agenzia di stampa Xinhua

– Il quotidiano Global Times

– Giornale dell’alba