Il nuovo telescopio a grande campo in Cina cattura un'immagine straordinaria della galassia di Andromeda

La Cina ha recentemente presentato il suo nuovissimo telescopio ad ampio campo, il Wide Field Survey Telescope (WFST), situato nelle montagne della provincia del Qinghai. Con un diametro di 8.2 metri, il WFST è la più grande struttura di rilevamento nel dominio del tempo nell'emisfero settentrionale. Dotato di rilevatori CCD a mosaico 2.5k x 9k, ha una risoluzione di 9 pixel sia sull'asse orizzontale che su quello verticale, consentendogli di catturare immagini astronomiche dettagliate.

Sviluppato congiuntamente dall’Università della Scienza e della Tecnologia della Cina e dal Purple Mountain Observatory (PMO) nell’ambito dell’Accademia Cinese delle Scienze (CAS), il WFST mira a monitorare aree specifiche del cielo nel tempo, rilevando eventi astronomici transitori come supernovae e eventi di perturbazione delle maree. Migliorerà inoltre le capacità della Cina nel monitoraggio e nell’allarme tempestivo degli oggetti vicini alla Terra.

L'immagine di debutto rilasciata dal WFST è un ritratto mozzafiato della galassia di Andromeda, che mostra le sue capacità ad ampio campo e ad alta risoluzione. Le caratteristiche progettuali avanzate del telescopio, come un lungo barilotto dell'obiettivo per ridurre la luce diffusa e un'area più piccola che blocca la luce per una maggiore sensibilità, lo rendono paragonabile alle più avanzate apparecchiature di osservazione internazionali.

La costruzione del WFST è iniziata nel luglio 2019 vicino alla città di Lenghu, situata su un altopiano con un'altitudine media di 13,120 metri (4,000 piedi) sul livello del mare. Questa posizione strategica offre cieli notturni sereni, condizioni atmosferiche stabili, clima secco e inquinamento luminoso minimo.

Il WFST rappresenta un progresso significativo per l'astronomia cinese e mette in risalto l'esperienza del paese nel campo. Prendendo il nome dall’antico filosofo cinese Mozi, noto anche come Micius, che condusse i primi esperimenti ottici, il telescopio mette in mostra l’innovazione nazionale e il progresso scientifico in Cina.

Fonte:

– Università della Scienza e della Tecnologia della Cina

– Osservatorio Purple Mountain (PMO), Accademia Cinese delle Scienze (CAS)

– CCTV+