La missione cinese Chang'e 6 porterà il satellite pakistano sulla Luna

By

La China National Space Administration (CNSA) ha annunciato che la missione Chang'e 6, la prossima missione lunare della Cina prevista per la prima metà del 2024, trasporterà un satellite dal Pakistan alla Luna. La notizia è stata riportata da The News, organo d'informazione pakistano.

Oltre al Pakistan, la missione Chang'e 6 trasporterà anche carichi utili dall'Agenzia spaziale europea (ESA), dalla Francia e dall'Italia. Gli strumenti francesi a bordo della missione effettueranno test per rilevare la presenza di gas radioattivo, mentre il rilevatore di ioni negativi dell'ESA e il sistema radar Valle Brett dell'Italia verranno utilizzati per i rispettivi scopi di ricerca.

L'inclusione del satellite pakistano, chiamato CubeSat, in questa missione evidenzia gli sforzi della Cina per accelerare il progetto della Stazione Internazionale di Ricerca Lunare. La CNSA mira a promuovere collaborazioni internazionali nell’esplorazione spaziale e prevede che ulteriori partenariati emergeranno come risultato di questa iniziativa.

L'obiettivo principale della missione Chang'e 6 è raccogliere campioni dal lato oscuro della Luna e riportarli in sicurezza sulla Terra. Le precedenti missioni lunari avevano raccolto solo campioni dalla superficie vicina della Luna, rendendo questo sforzo particolarmente significativo. Analizzando campioni provenienti da diverse parti della Luna, gli scienziati sperano di ottenere informazioni sulla sua età e sulla sua storia geologica.

Dopo la missione Chang'e 6, la CNSA prevede di lanciare la missione robotica Chang'e 7 verso il polo sud della Luna. Questa prossima missione cercherà segni di ghiaccio e condurrà ulteriori indagini sull’atmosfera e sulle condizioni meteorologiche della regione.

Questa missione testimonia l’impegno della Cina nel far avanzare l’esplorazione lunare e nel promuovere la cooperazione internazionale nella ricerca spaziale.

Fonti: La Notizia

Nota: gli URL della fonte non sono inclusi secondo le istruzioni.