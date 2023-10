By

Il Programma cinese di rimboschimento dei Tre Paesi (TNAP), noto anche come “Grande Muraglia Verde”, ha avuto successo nella lotta alla desertificazione e nel miglioramento dell'ambiente. Un recente studio pubblicato su Ecological Processes condotto da scienziati cinesi dell’Istituto di ecologia applicata dell’Accademia cinese delle scienze rivela che il TNAP ha anche creato un sostanziale bacino di accumulo del carbonio.

Il TNAP, avviato nel 1978, è il più grande progetto di ripristino ecologico a livello globale e abbraccia le regioni aride e semiaride del nord-est, del centro-nord e del nord-ovest della Cina. Utilizzando immagini di telerilevamento, nonché osservazioni sul campo e dati dell’inventario forestale nazionale, i ricercatori hanno stimato l’aumento delle riserve di carbonio nella biomassa, nel suolo e l’“effetto ecologico del carbonio”, che si riferisce al sequestro del carbonio derivante dalla ridotta perdita di suolo dovuta al rimboschimento. .

Lo studio ha rilevato che la superficie forestale totale nelle aree del progetto TNAP è cresciuta da circa 221,000 chilometri quadrati nel 1978 a circa 379,000 chilometri quadrati nel 2017. Negli ultimi quattro decenni, il TNAP ha contribuito a un bacino di accumulo di carbonio di 47.06 milioni di tonnellate di carbonio per anno. anno. Inoltre, il deposito di carbonio nella biomassa fuori terra e sotto terra è aumentato da 0.843 miliardi di tonnellate nel 1978 a 2.08 miliardi di tonnellate nel 2017.

I ricercatori sottolineano l’importanza dell’“effetto ecologico del carbonio”, che rappresenta circa il 16% dell’aumento totale dei pozzi di carbonio. Ciò suggerisce che gli effetti ecologici svolgono un ruolo fondamentale nel determinare la distribuzione delle riserve di carbonio nelle foreste protette. Lo studio sottolinea che quando si stimano i pozzi di carbonio e si sviluppano modelli relativi al carbonio, non dovrebbero essere trascurati i benefici del sequestro del carbonio derivanti dagli effetti ecologici del rimboschimento.

Questa ricerca fornisce un punto di riferimento per valutare il valore dei progetti nazionali di ripristino ecologico in termini di capacità di accumulo del carbonio e valutazione della funzione dell’ecosistema. Dimostra l’impatto significativo della “Grande Muraglia Verde” cinese non solo nel migliorare l’ambiente ma anche nel mitigare le emissioni di anidride carbonica.

