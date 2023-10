La Cina lancerà una sonda lunare per la raccolta di campioni dal lato nascosto della Luna

By

La Cina sta pianificando una nuova missione lunare chiamata Chang'e-6 che mira a raccogliere campioni dal bacino del Polo Sud-Aitken, sul lato nascosto della Luna. Previsto per il lancio intorno al 2024, questa missione segnerà la prima volta che gli esseri umani avranno accesso a campioni provenienti dal lato nascosto della Luna. L'obiettivo finale è migliorare la nostra comprensione della luna terrestre.

La China National Space Administration (CNSA) ha dichiarato che la missione si concentrerà sulla raccolta di campioni provenienti da diverse regioni ed età. Analizzando questi campioni, gli scienziati sperano di ottenere informazioni sulla formazione e sull'evoluzione della Luna. In particolare, si ritiene che il lato nascosto della Luna sia più antico del lato vicino, il che lo rende di notevole interesse scientifico.

La sonda lunare Chang'e-6 si unirà alla serie di missioni lunari cinesi di successo, iniziata con Chang'e-1 nel 2007. Missioni successive come Chang'e-3 e Chang'e-4 hanno raggiunto traguardi significativi, tra cui il primo atterraggio morbido sul lato nascosto della Luna.

L'ambizioso programma lunare della CNSA svolge un ruolo cruciale nella strategia di esplorazione spaziale della Cina. Ha lo scopo di approfondire la nostra comprensione della geologia della Luna, delle potenziali risorse e del suo potenziale per la futura esplorazione umana. Questa missione contribuirà alla più ampia conoscenza della comunità scientifica sulla Luna e sul suo significato nello svelare i misteri del sistema solare.

In conclusione, l’imminente missione lunare cinese Chang’e-6 rappresenta un’entusiasmante opportunità per l’esplorazione scientifica. Raccogliendo campioni dal lato nascosto della Luna, i ricercatori sperano di approfondire la nostra comprensione del vicino celeste più vicino alla Terra. Questa missione fornirà preziose informazioni sulla storia della Luna e sui processi geologici e potenzialmente sbloccherà nuove possibilità per future missioni con equipaggio sulla Luna.

