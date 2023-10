La Cina invita a una collaborazione globale per la stazione internazionale di ricerca lunare

La Cina sta estendendo un invito alla comunità spaziale globale a collaborare alla sua Stazione Internazionale di Ricerca Lunare (ILRS). Durante il Congresso Astronautico Internazionale tenutosi a Baku, in Azerbaigian, Li Guoping, ingegnere capo della China National Space Administration (CNSA), ha fornito approfondimenti dettagliati sugli ambiziosi sforzi di esplorazione spaziale della Cina.

Una delle prossime missioni della Cina, la Chang'e 6, mira a entrare nella storia come la prima missione di ritorno di campioni dal lato lontano della Luna. Prevista per il lancio nel 2026, questa missione si basa sul successo della missione Chang'e 5 e comprende contributi da Francia, Italia e Agenzia spaziale europea (ESA). Il Queqiao 2, noto anche come "Magpie Bridge 2", un orbiter lunare, svolgerà un ruolo cruciale nel facilitare la comunicazione tra il lander lunare e il controllo della missione.

Si prevede che Chang'e 6 recupererà due chilogrammi di materiale lunare, in modo simile ai risultati del suo predecessore. Inoltre, la missione Chang'e 7, prevista per il 2026, esplorerà il polo sud della Luna. Diversi paesi hanno presentato proposte per contribuire con carichi utili internazionali a questa missione, e la valutazione di queste proposte è attualmente in corso. La missione Chang'e 8, prevista per il lancio nel 2028, mirerà anche al polo sud della Luna e fungerà da missione principale per stabilire l'ILRS.

La Cina sta cercando attivamente la collaborazione internazionale per la missione Chang'e 8, con circa 200 chilogrammi di capacità di carico dedicata ai carichi utili internazionali. La CNSA invita proposte di potenziali collaboratori. Inoltre, la Cina ha avviato un programma lunare con equipaggio con l’obiettivo di far sbarcare astronauti sulla Luna entro il 2030. La CNSA sta sviluppando un veicolo di lancio per carichi pesanti per supportare questa impresa.

Oltre alle missioni lunari, la Cina ha pianificato la serie di missioni Tianwen, tra cui il ritorno di campioni di asteroidi, ritorno di campioni di Marte ed esplorazione planetaria. La Cina sottolinea che i dati e i campioni raccolti da queste missioni saranno a disposizione della comunità scientifica globale per scopi di ricerca.

La Cina è impegnata in sforzi di collaborazione con vari paesi e ha stabilito partenariati, tra cui uno notevole con Roscosmos. La condivisione dei campioni lunari ottenuti dalla missione Chang'e 5 con collaboratori internazionali dimostra l'impegno della Cina nella cooperazione. Il programma ILRS, avviato da scienziati cinesi, mira a stabilire operazioni a lungo termine in orbita lunare e sulla superficie lunare. La Cina sta attualmente negoziando con paesi e organizzazioni internazionali a livello bilaterale e multilaterale per il progetto ILRS.

La CNSA offre flessibilità ai partner, consentendo loro di contribuire al progetto secondo le loro capacità. La cooperazione può comportare la fornitura di carichi o strumenti, nonché la partecipazione alla ricerca scientifica utilizzando dati e campioni restituiti dalle missioni ILRS. L'ILRS è un progetto visionario che si estende dal 2025 al 2040, a dimostrazione della dedizione della Cina alla collaborazione internazionale nella ricerca lunare e oltre.

