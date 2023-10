La Cina prevede di espandere la stazione spaziale Tiangong con nuovi moduli

Al 47° Congresso Astronautico Internazionale la Cina ha rivelato i suoi piani per inviare nuovi moduli alla stazione spaziale Tiangong per aumentarne il volume e le capacità. Zhang Qiao della China Academy of Space Technology (CAST) ha presentato il piano per espandere Tiangong da tre a sei moduli. L'espansione comporterà il lancio di un modulo di espansione multifunzionale con sei porte di docking, che si attraccheranno alla porta anteriore del modulo principale. Si stima che la tempistica per questi lanci sia di circa quattro anni da oggi. Una Tiangong espansa avrebbe più di un terzo della massa della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), che attualmente pesa ben 450 tonnellate.

Oltre all’espansione, la Cina sta anche sviluppando interfacce di espansione per ospitare grandi carichi utili esterni e moduli gonfiabili che possono fungere da habitat e verifica per l’esplorazione lunare con equipaggio. L'appaltatore spaziale cinese CASC, che include CAST, è coinvolto nello sviluppo e nella produzione del veicolo spaziale e dei moduli per Tiangong.

Altri piani per Tiangong includono il lancio di un telescopio spaziale coorbitante chiamato Xuntian, che sarà in grado di attraccare alla stazione per manutenzione, riparazioni, rifornimento di carburante e aggiornamenti. La stazione spaziale sarà inoltre dotata di stampanti 3D, robot intelligenti, connettività aggiornata, bracci robotici e un sistema di osservazione dei detriti spaziali. È in lavorazione anche un gemello digitale della stazione.

Le attività spaziali della Cina si stanno espandendo, con l’intenzione di inviare astronauti sulla Luna e costruire una stazione internazionale di ricerca lunare negli anni ’2030. Stanno anche lavorando a una missione di ritorno di campioni su Marte. La portata crescente di questi progetti riflette un aumento delle risorse per il settore spaziale cinese, ma può porre sfide logistiche, tecniche e di bilancio.

Tiangong ha visto anche una cooperazione internazionale, con oltre 100 progetti di ricerca scientifica avviati e esperimenti selezionati attraverso l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico. La Cina sta anche cercando di cooperare a livello di carico utile, tecnologia e moduli. Stanno valutando l’apertura di Tiangong per vari scopi commerciali, compreso il turismo, e hanno selezionato proposte per sviluppare missioni di rifornimento a basso costo per la stazione spaziale.

