La Cina lancerà Queqiao-2 per supportare le comunicazioni lunari

La Cina è pronta a lanciare il satellite di comunicazione Queqiao-2 nella prima metà del 2024 per facilitare la comunicazione tra la sua prossima missione lunare, Chang'e-6, e la Terra. La China National Space Administration (CNSA) ha annunciato questo sviluppo venerdì. Queqiao-2 è una versione migliorata del satellite originale Queqiao, che fungeva da satellite di rilancio per la missione Chang'e-4.

La missione Chang'e-6, prevista per atterrare sul lato nascosto della Luna nel 2024, si concentrerà su un cratere all'interno del bacino del Polo Sud-Aitken. A causa della luna che oscura la comunicazione diretta con la Terra, la missione farà affidamento sul satellite Queqiao-2 per trasmettere i dati all'equipaggio di terra.

Una volta completata la missione Chang'e-6, il satellite Queqiao-2 regolerà la sua orbita e continuerà a supportare le successive missioni Chang'e-7 e Chang'e-8, nonché le future attività di esplorazione lunare. Tang Yuhua, vice capo progettista della missione Chang'e-7 presso il Centro di esplorazione lunare e ingegneria spaziale della CNSA, ha confermato queste informazioni al China Media Group (CMG).

Queqiao-2 assumerà il controllo dei servizi di comunicazione relè precedentemente forniti dal satellite Queqiao originale, garantendo la continuità della connettività per le sonde Chang'e-4 e Yutu-2 situate sul lato nascosto della Luna. Inoltre, si prevede che Queqiao-2 intraprenderà importanti compiti di esplorazione scientifica durante la sua missione.

Nel complesso, il lancio di Queqiao-2 dimostra il costante impegno della Cina nel far avanzare le sue capacità di esplorazione spaziale e nell’ampliare la nostra comprensione della superficie lunare.

Definizioni:

– Satellite di comunicazione relè: un satellite progettato per facilitare la comunicazione ricevendo segnali da una posizione e trasmettendoli a un'altra.

– Missione lunare: una missione condotta da un veicolo spaziale per esplorare e studiare la luna.

– Lato nascosto della Luna: l'emisfero della Luna non visibile dalla Terra.

– Orbita: il percorso curvo seguito da un oggetto, come un satellite, attorno a un corpo celeste.