Missione Luna Nuova per raccogliere campioni dal lato nascosto della Luna

Anche l'imminente missione cinese Chang'e 6 per raccogliere campioni dal lato nascosto della Luna trasporterà un carico utile dal Pakistan. La missione, prevista per il prossimo anno, ha finalizzato i piani per includere il satellite ICUBE-Q cubesat del Pakistan sul suo orbiter, secondo una dichiarazione del governo rilasciata venerdì.

L'obiettivo principale della missione Chang'e 6 è raccogliere campioni dal lato nascosto della Luna. Il veicolo spaziale è costituito da un modulo orbitante, lander, ascendente e di rientro. Il sito di atterraggio previsto per la navicella spaziale è il Polo Sud-Bacino di Aitken, dove raccoglierà campioni di polvere e roccia. Questa missione potrebbe potenzialmente essere il primo esempio di raccolta di campioni dal lato nascosto della Luna, fornendo preziose informazioni e ampliando la nostra conoscenza sulla Luna.

La missione Chang'e 6 trasporterà un totale di 10 chilogrammi di equipaggiamento straniero sul suo lander e orbiter. Ciò include strumenti scientifici provenienti da Francia, Italia e Agenzia spaziale europea, oltre al carico utile pakistano sull'orbiter.

Vale la pena notare che mentre gli Stati Uniti, l’ex Unione Sovietica e la Cina sono riusciti a riportare con successo campioni lunari sulla Terra, nessuno ha ottenuto campioni dal lato nascosto della Luna. Pertanto, questa missione ha un grande significato in termini di esplorazione e comprensione scientifica.

La recente missione indiana, Chandrayaan 3, ha ottenuto il primo atterraggio morbido vicino al polo sud lunare. Il rover Pragyan e il rover della missione cinese Chang'e 4 stavano entrambi esplorando attivamente la superficie lunare prima che l'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale attivasse la modalità di sospensione nei loro sistemi. Si sta tentando di risvegliare il rover, ma finora non è stato ricevuto alcun segnale.

Nel complesso, la missione Chang'e 6, con la sua collaborazione con il Pakistan, aggiunge una dimensione entusiasmante all'esplorazione lunare e alla ricerca scientifica. Raccogliendo campioni dal lato nascosto della Luna, gli scienziati saranno in grado di comprendere meglio questa regione e analizzare la composizione dei campioni per espandere la nostra conoscenza della Luna.

