La stazione spaziale cinese Tiangong prevede di espandere i moduli entro il 2030

La Cina ha rivelato i suoi piani ambiziosi per espandere la stazione spaziale esistente, Tiangong, aumentando i suoi moduli da tre a sei nei prossimi anni. L'obiettivo è quello di fornire una piattaforma alternativa per le missioni vicino alla Terra, in particolare per gli astronauti di altre nazioni, mentre la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) si avvicina alla fine della sua vita operativa, prevista intorno al 2030. L'annuncio è stato fatto dalla China Academy of Space Technology (CAST) durante il 74° Congresso Astronautico Internazionale.

Tiangong, che si traduce in “Palazzo del Cielo”, è l'ultima avventura della Cina nello spazio, succedendo ai moduli Tiangong-1 e Tiangong-2. Attualmente, Tiangong ha tre moduli e pesa circa 96,000 kg, con dimensioni di 55.6 metri di lunghezza e 39 metri di larghezza. Per espandere le sue capacità, la Cina prevede di aggiungere altri tre moduli, con il lancio del quarto modulo, denominato “Xuntian”, previsto per il 2024. Tiangong orbita attorno alla Terra ad altitudini che vanno da 340 a 450 chilometri, simile alla traiettoria della ISS, ma è più piccolo e leggero, con solo tre moduli rispetto ai 16 della ISS.

Il programma della Stazione Spaziale Internazionale è una collaborazione di agenzie spaziali di Stati Uniti, Russia, Europa, Giappone e Canada. Coinvolge equipaggi di volo internazionali, veicoli di lancio, operazioni, strutture di addestramento e ricerca scientifica. La Cina, tuttavia, non partecipa a questo programma. Con l’avvicinarsi dello smantellamento della ISS, la Cina mira a consolidare la propria posizione di attore principale nell’esplorazione spaziale entro il 2030.

Fonte:

– Hindustan Times – https://www.hindustantimes.com/science/china-plans-to-expand-modules-of-its-tiangong-space-station/story-jAJYaBGVgMEM9p20PsUlQJ.html