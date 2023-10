La Cina prevede di espandere la Stazione Spaziale come alternativa alla ISS guidata dalla NASA

La Cina ha annunciato i suoi piani per espandere la sua stazione spaziale, conosciuta come Tiangong o Palazzo Celeste, a sei moduli da tre. L’espansione mira a fornire agli astronauti di altre nazioni una piattaforma alternativa per le missioni vicino alla Terra mentre la durata della vita della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) guidata dalla NASA si avvicina alla fine.

La China Academy of Space Technology (CAST), un'unità del principale appaltatore spaziale cinese, ha rivelato che la vita operativa della stazione spaziale cinese sarà di oltre 15 anni, superando i 10 anni precedentemente annunciati. Tiangong è pienamente operativo dalla fine del 2022 e può ospitare fino a tre astronauti a un'altitudine orbitale di 450 chilometri (280 miglia).

Con l'espansione, la massa di Tiangong raggiungerà le 180 tonnellate, ovvero solo il 40% della massa dell'ISS, che può ospitare un equipaggio di sette astronauti. Tuttavia, poiché si prevede che la ISS verrà dismessa dopo il 2030, la stazione spaziale cinese offrirà un’alternativa per le future missioni spaziali. La Cina mira a diventare una grande potenza spaziale entro quel momento.

L’anno scorso, i media statali cinesi hanno annunciato che diversi paesi avevano espresso interesse a inviare i propri astronauti alla stazione cinese. Tuttavia, l’Agenzia spaziale europea (ESA) ha recentemente dichiarato di non avere il budget o l’approvazione politica per partecipare a Tiangong, accantonando un piano pluriennale per una visita degli astronauti europei.

In sintesi, la Cina sta espandendo la propria stazione spaziale per ospitare più moduli, fornendo un’alternativa alla vecchia ISS. La vita operativa di Tiangong sarà di oltre 15 anni, superando le aspettative precedenti. Anche se la massa della stazione è ancora una frazione di quella della ISS, la Cina punta a diventare una grande potenza spaziale quando la ISS verrà dismessa. Tuttavia, le aspirazioni della Cina per la cooperazione spaziale internazionale hanno subito una battuta d’arresto poiché l’ESA ha accantonato i suoi piani per inviare astronauti europei a Tiangong.

Definizioni:

– Tiangong: stazione spaziale cinese, conosciuta anche come Palazzo Celeste.

– ISS: Stazione Spaziale Internazionale.

Fonte:

– Accademia Cinese della Tecnologia Spaziale (CAST)

– Agenzia spaziale europea (ESA)