La Cina è pronta ad espandere la sua stazione spaziale a sei moduli nei prossimi anni, offrendo agli astronauti di altre nazioni una piattaforma alternativa per missioni vicine alla Terra mentre la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) si avvicina alla fine della sua vita operativa. La China Academy of Space Technology (CAST) ha annunciato al Congresso Astronautico Internazionale che la vita operativa della stazione spaziale cinese supererà i 15 anni, un periodo più lungo di quanto annunciato in precedenza.

La stazione spaziale cinese, conosciuta come Tiangong o Palazzo Celeste, è pienamente operativa dalla fine del 2022 e può ospitare fino a tre astronauti. Dopo l'espansione a sei moduli, avrà una massa di 180 tonnellate, ovvero appena il 40% della massa della ISS. Tuttavia, si prevede che la ISS, che è in orbita da oltre due decenni, verrà disattivata dopo il 2030. Nello stesso periodo la Cina mira a diventare una grande potenza spaziale.

La Cina ha espresso la volontà di collaborare con altri paesi invitando i propri astronauti nella stazione cinese. L’anno scorso è stato riferito che diversi paesi avevano richiesto di inviare i propri astronauti a Tiangong. Tuttavia, l’Agenzia spaziale europea (ESA) ha annunciato quest’anno di non avere il budget o l’approvazione politica per partecipare al progetto, ostacolando le aspirazioni della Cina alla diplomazia spaziale.

Nonostante le sfide, Tiangong simboleggia la crescente influenza e fiducia della Cina nelle sue imprese spaziali. È diventata una concorrente degli Stati Uniti nel campo dell'esplorazione spaziale e la legge statunitense le vieta qualsiasi collaborazione con la NASA. Anche la Russia, che partecipa alla ISS, ha proposto di costruire una propria stazione spaziale con la cooperazione dei paesi BRICS.

I piani di espansione della Cina per la sua stazione spaziale e la sua ambizione di diventare una grande potenza spaziale riflettono il suo impegno per i progressi nell'esplorazione spaziale. Mentre la ISS si avvicina alla fine della sua vita utile, la Cina mira a fornire agli astronauti di altre nazioni una piattaforma alternativa per le missioni vicino alla Terra.

