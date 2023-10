La Cina prevede di espandere la Stazione Spaziale a sei moduli mentre la ISS si avvicina alla durata di vita

La Cina è pronta ad espandere la sua stazione spaziale, conosciuta come Tiangong o Palazzo Celeste, a sei moduli da tre nei prossimi anni. Questa espansione mira a fornire una piattaforma alternativa per le missioni vicino alla Terra agli astronauti di altre nazioni mentre la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) guidata dalla Nasa si avvicina alla fine della sua vita operativa. La China Academy of Space Technology (CAST), un'unità del principale appaltatore spaziale cinese, ha annunciato al Congresso Astronautico Internazionale che la vita operativa della stazione spaziale cinese sarà di oltre 15 anni, superando i 10 anni precedentemente annunciati.

Attualmente, Tiangong può ospitare fino a tre astronauti ad un'altitudine orbitale massima di 450 km (280 miglia). Dopo l'espansione, la stazione spaziale avrà una massa totale di 180 tonnellate, ovvero solo il 40% della massa dell'ISS, che può ospitare un equipaggio di sette astronauti. Tuttavia, si prevede che la ISS verrà disattivata dopo il 2030, in coincidenza con l'obiettivo della Cina di diventare “una grande potenza spaziale”.

Le aspirazioni della Cina per la diplomazia spaziale hanno subito una battuta d'arresto quando l'Agenzia spaziale europea (ESA) ha annunciato di non avere il budget o l'autorizzazione politica necessari per partecipare a Tiangong. Questa decisione ha accantonato un piano durato anni per una visita di astronauti europei. Tuttavia, la stazione spaziale cinese è diventata un simbolo della crescente influenza e fiducia della Cina nei suoi sforzi spaziali. È visto come uno sfidante per gli Stati Uniti nel settore dopo essere stato isolato dalla ISS a causa delle leggi statunitensi che vietano la collaborazione con i programmi spaziali cinesi.

Anche la Russia, un altro partecipante alla ISS, ha piani per la diplomazia spaziale. Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, ha espresso l'intenzione di costruire una stazione spaziale con sei moduli che possa ospitare fino a quattro cosmonauti. Questa stazione può comportare la partecipazione dei paesi del gruppo Brics: Brasile, India, Cina e Sud Africa.

Nel complesso, l’espansione della stazione spaziale cinese e quella proposta dalla Russia indicano un panorama mutevole di cooperazione e competizione spaziale internazionale. Mentre la ISS si avvicina alla fine della sua vita operativa, queste stazioni potrebbero offrire nuove opportunità di collaborazione nell’esplorazione spaziale.

