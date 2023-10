La Cina installerà il telescopio Neutrino nell’Oceano Pacifico occidentale

La Cina è pronta a schierare il suo primo telescopio per neutrini nell’Oceano Pacifico occidentale per studiare l’origine dei raggi cosmici ad altissima energia. L’Università Jiao Tong di Shanghai (SJTU) ha guidato la ricerca e ha presentato il progetto del telescopio, chiamato TRopIcal DEep-sea Neutrino Telescope (TRIDENT), in una conferenza stampa. La spedizione nel Mar Cinese Meridionale è prevista per il 2021 e il team ha individuato un sito adatto per il telescopio a una profondità di 3,500 metri.

Il TRIDENT utilizzerà due sistemi di misurazione, un sistema di tubi fotomoltiplicatori e un sistema di telecamere, per raccogliere dati dalle acque profonde. Durante la spedizione iniziale, il team ha raccolto circa 1 TB di dati e misurato vari parametri. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature Astronomy il 9 ottobre.

I neutrini, grazie alla loro capacità di percorrere distanze astronomiche senza essere deviati o assorbiti, forniscono un mezzo unico per studiare le regioni estreme dell'universo. Il telescopio TRIDENT utilizzerà la Terra come scudo per rilevare i neutrini provenienti dal lato opposto della Terra. La sua posizione vicino all'equatore gli consente di osservare i neutrini da diverse direzioni, integrando altri osservatori di neutrini come l'Osservatorio dei neutrini IceCube al Polo Sud e quelli nell'emisfero settentrionale.

Il telescopio TRIDENT sarà composto da 1,200 telescopi in serie e 24,000 moduli ottici digitali, che copriranno un'area di circa 12 chilometri quadrati. Il suo completamento è previsto entro il 2026, consentendo la ricerca di sorgenti celesti sia all'interno che all'esterno della Via Lattea. La SJTU prevede che il telescopio TRIDENT diventi il ​​primo piccolo telescopio per neutrini vicino all'equatore e il telescopio per neutrini più avanzato a livello globale entro il 2030. Il progetto è iniziato nel 2022, con piani per la costruzione di 10 telescopi nella fase iniziale.

Fonte:

– Università Jiao Tong di Shanghai (SJTU)

– Studio pubblicato su Nature Astronomy il 9 ottobre 2023