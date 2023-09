La missione cinese Chang'e-6 per raccogliere campioni lunari dal lato nascosto della Luna

L'agenzia spaziale cinese, la China National Space Administration (CNSA), ha annunciato che lancerà la sua missione di ritorno di campioni lunari Chang'e-6 il prossimo anno. Questa missione mira a raccogliere materiale dal lato nascosto della luna, cosa mai fatta prima. Per supportare la missione, nella prima metà dell’anno verrà schierato un nuovo satellite lunare.

La navicella spaziale, del peso di circa 8,200 chilogrammi e composta da quattro parti, verrà lanciata a bordo di un razzo Long March 5 dallo spazioporto di Wenchang. Si imbarcherà in un viaggio di due mesi per riportare sulla Terra campioni lunari scientificamente preziosi. La missione utilizzerà un modulo di servizio per le manovre, un lander per raccogliere materiale dalla superficie e un veicolo di risalita per rimandare i campioni nell'orbita lunare.

Il sito di atterraggio della missione sarà la porzione meridionale del cratere Apollo all'interno del bacino del Polo Sud-Aitken, un antico bacino da impatto che potrebbe contenere materiale espulso dalle profondità della Luna. Il lander tenterà di raccogliere 2,000 grammi di materiale attraverso lo scavo e la perforazione della superficie. I campioni raccolti saranno protetti durante un rientro atmosferico ad alta velocità da un modulo di rientro rilasciato dal modulo di servizio.

In caso di successo, questa missione fornirebbe agli scienziati l’opportunità di esplorare la composizione del mantello della Luna, altrimenti inaccessibile. Potrebbe anche migliorare la nostra comprensione della composizione lunare, del vulcanismo, dei volatili e della storia del sistema solare. Inoltre, nella missione saranno inclusi carichi internazionali provenienti da Francia, Svezia, Italia e Pakistan.

Chang'e-6 è un backup riproposto della missione Chang'e-5, che ha raccolto campioni dal lato vicino della Luna nel 2020. La nuova missione è più complessa, in parte a causa della necessità per il satellite relè Queqiao-2 di facilitare comunicazione con il lato nascosto della Luna. Il satellite entrerà in un'orbita retrograda distante e fungerà da relè di comunicazione. Il primo satellite Queqiao ha supportato la missione Chang'e-2019 del 4, che ha segnato il primo atterraggio morbido sul lato nascosto della Luna.

I campioni raccolti da Chang'e-6 saranno inizialmente a disposizione degli scienziati e delle istituzioni cinesi, con la possibilità di proposte di ricerca internazionali in futuro. Questa missione, insieme a Chang'e-5, funge da test per le future missioni lunari con equipaggio e fa parte del programma ILRS (International Lunar Research Station) guidato dalla Cina.

