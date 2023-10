La Cina intende espandere la Stazione Spaziale per competere con la ISS

By

La Cina è destinata a raddoppiare le dimensioni della sua stazione spaziale, Tiangong, nel tentativo di rivaleggiare con la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) guidata dalla NASA e attirare altre nazioni lontano da essa. L'espansione comporterà l'aumento del numero di moduli da tre a sei, fornendo una piattaforma alternativa per le missioni vicino alla Terra. Secondo la China Academy of Space Technology (CAST), la vita operativa della stazione spaziale cinese supererà i 15 anni.

Tiangong è pienamente operativo dalla fine del 2022 e può ospitare un massimo di tre astronauti a un'altitudine orbitale massima di 450 km (280 miglia). Nonostante l’espansione, la Tiangong da 180 tonnellate rappresenterà ancora solo il 40% della massa della ISS, che può ospitare un equipaggio di sette astronauti. Tuttavia, la ISS, la cui dismissione è prevista dopo il 2030, coincide con il piano della Cina di diventare una “grande potenza spaziale”.

Le aspirazioni della Cina per la diplomazia spaziale hanno incontrato un ostacolo quando l'Agenzia spaziale europea (ESA) ha annunciato che non avrebbe avuto il budget o l'approvazione politica necessari per partecipare a Tiangong. Sebbene diversi paesi abbiano espresso interesse a inviare i propri astronauti sulla stazione cinese, la decisione dell'ESA ha evidenziato i limiti delle ambizioni della Cina.

Tuttavia, Tiangong rappresenta la crescente influenza e fiducia della Cina nei suoi sforzi spaziali. È diventato un simbolo delle capacità spaziali del paese e un rivale degli Stati Uniti in questo campo. Tuttavia, a causa delle leggi statunitensi, a Tiangong è vietato collaborare con la NASA direttamente o indirettamente.

Nel frattempo, anche la Russia, un altro partecipante alla ISS, sta cercando opportunità di diplomazia spaziale. Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, progetta di costruire una stazione spaziale composta da sei moduli che potranno ospitare fino a quattro cosmonauti. Mosca ha suggerito che i suoi partner del gruppo BRICS, vale a dire Brasile, India, Cina e Sud Africa, potrebbero contribuire alla costruzione della stazione.

In conclusione, l'espansione della stazione spaziale Tiangong da parte della Cina dimostra la sua determinazione a diventare un attore importante nell'esplorazione spaziale. Offrendo un’alternativa alla ISS, la Cina mira ad attrarre la collaborazione internazionale e ad aprire la strada alle sue ambizioni di dominare il settore spaziale.

