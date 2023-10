Un nuovo video rivela gli ambiziosi piani di esplorazione lunare della Cina

By

Un video trapelato di recente ha fornito uno sguardo sui piani a lungo termine della Cina per l’esplorazione lunare con equipaggio. Il video, che mostra la stazione spaziale lunare cinese e lo sviluppo di una base di caverne lunari fuse, fa luce sulle ambizioni del Paese nell’esplorazione spaziale.

Uno degli elementi chiave evidenziati nel video è il piano della Cina di creare una stazione spaziale lunare in orbita attorno alla Luna. Si prevede che questa piattaforma orbitale, come mostrato nel video, rivaleggerà con il Lunar Gateway della NASA e fungerà da hub per le future missioni lunari. Il video rivela anche che la Cina sta esplorando la possibilità di costruire una base all’interno dei tubi di lava lunari, che offrono una schermatura naturale contro le radiazioni e potrebbero ospitare intere basi.

Oltre alle strutture orbitali, il video mostra i lander lunari che trasporteranno gli astronauti da e verso la superficie lunare. È interessante notare che il lander presentato nel video differisce da quello recentemente presentato dalla Cina. Mentre il lander recentemente svelato è destinato alle prime missioni taikonauta sulla superficie lunare entro il 2030, il lander nel video è simile a quello utilizzato dagli astronauti dell'Apollo, con moduli di discesa e ascesa separati.

Inoltre, il video allude alle ambizioni della Cina per l’esplorazione extraterrestre oltre la semplice Luna. La didascalia di chiusura, “Esplorazione extraterrestre. Siamo ancora sulla strada”, suggerisce che la Cina vede i suoi sforzi di esplorazione lunare come un trampolino di lancio verso missioni su Marte e oltre.

Sebbene il video fornisca informazioni preziose sui piani di esplorazione lunare della Cina, è importante notare che le informazioni presentate si basano su traduzioni e interpretazioni del testo in mandarino. Il video sottolinea l'importanza del programma spaziale cinese e le sue aspirazioni ad un ruolo di primo piano nella futura esplorazione spaziale.

