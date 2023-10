La Cina prevede di espandere la propria Stazione Spaziale mentre la ISS si avvicina alla fine del suo ciclo di vita

By

Secondo un recente rapporto della Reuters, la Cina punta ad espandere la propria stazione spaziale aumentandone le dimensioni da tre a sei moduli nei prossimi anni. Mentre la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) guidata dalla NASA si avvicina alla fine del suo ciclo di vita entro il 2030, i piani della Cina per una stazione spaziale più grande potrebbero potenzialmente fornire agli astronauti di altri paesi una nuova piattaforma per le missioni vicino alla Terra.

L'attuale stazione spaziale cinese si chiama Tiangong, che in inglese significa “Palazzo Celeste”. Attualmente è composto da tre moduli. Il primo modulo, Tiangong-1, è stato lanciato nel settembre 2011 ed è servito come piattaforma sperimentale per i test di rendezvous e attracco con la navicella spaziale Shenzhou. Ha ospitato anche le missioni con equipaggio Shenzhou 9 e Shenzhou 10. Tuttavia, la Cina ha dichiarato Tiangong-1 fuori dal suo controllo nel marzo 2016 ed è rientrato nell'atmosfera terrestre nell'aprile 2018, bruciando al rientro.

L'espansione della stazione spaziale cinese garantirà una durata operativa estesa di oltre 15 anni. Ciò offrirà agli astronauti di vari paesi una piattaforma diversa per condurre missioni vicino alla Terra, promuovendo la collaborazione internazionale nell’esplorazione spaziale. Con l’ISS prossima alla fine della sua vita operativa, l’espansione della stazione spaziale cinese potrebbe potenzialmente colmare il divario e sostenere la ricerca scientifica e i progressi tecnologici in corso nello spazio.

Con i suoi ambiziosi piani per l’esplorazione spaziale, la Cina continua a dimostrare il proprio impegno nel far avanzare la propria presenza nello spazio. Man mano che il Paese espande la sua stazione spaziale, cerca di svolgere un ruolo più importante nella comunità spaziale internazionale, contribuendo al progresso dell’esplorazione spaziale umana nel suo complesso.

