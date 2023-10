La Cina progetta satelliti avanzati per comunicazioni quantistiche per la trasmissione sicura dei dati

La Cina sta facendo passi da gigante nel campo delle comunicazioni quantistiche pianificando il lancio di satelliti per comunicazioni quantistiche all’avanguardia. Il Paese aveva già lanciato il suo primo satellite dedicato alle comunicazioni quantistiche, Micius, nel 2016, e da allora ha lavorato a missioni di follow-up per ampliare ulteriormente i confini della tecnologia di comunicazione quantistica.

Secondo Wang Jianyu dell’Accademia cinese delle scienze (CAS), i prossimi satelliti si concentreranno sulle reti satellitari quantistiche a chiave quantistica in orbita bassa e sulle piattaforme sperimentali di scienza quantistica in orbita media e alta. Questi sviluppi sono stati discussi alla terza Conferenza cinese sulla scienza spaziale.

I satelliti di distribuzione delle chiavi quantistiche (QKD) come Micius utilizzano bit quantistici o qubit, che sono singoli fotoni con polarizzazioni specifiche. Generando coppie di fotoni casuali ma intrecciate, è possibile creare e distribuire chiavi segrete alle stazioni di terra. Ciò consente la comunicazione sicura e la crittografia dei dati utilizzando proprietà quantistiche.

La stessa Micius ha compiuto notevoli progressi nel settore, stabilendo un nuovo record per la trasmissione sicura di dati su lunghe distanze. Il satellite ha inviato con successo le chiavi alle stazioni di terra di Delingha e Nanshan, distanti circa 756 miglia (1,200 chilometri). Ha persino raggiunto la condivisione dei dati tra un sito in Cina e uno in Austria.

I nuovi satelliti quantistici che la Cina prevede di schierare saranno posizionati in orbite più alte, simili ai satelliti GPS, fornendo loro una visione più ampia della Terra. Questa copertura ampliata consentirà alle stazioni di terra di avere periodi di visibilità più lunghi con i satelliti. Tuttavia, la trasmissione accurata delle chiavi quantistiche su distanze significativamente maggiori rappresenterà una sfida per gli scienziati e gli ingegneri cinesi.

Superare questa sfida comporterà lo sviluppo di una tecnologia di soppressione delle microvibrazioni per garantire che segnali ottici o laser precisi possano essere inviati da questi satelliti, che opereranno a circa 6,200 miglia (10,000 chilometri) sopra la superficie terrestre. Sebbene Wang non abbia fornito una cronologia per le nuove missioni, questi progressi nella tecnologia quantistica spaziale hanno il potenziale per rivoluzionare il modo in cui vengono trasmessi i dati sensibili.

Oltre alla Cina, altri paesi come l’Europa stanno esplorando attivamente la tecnologia della comunicazione quantistica. L'Agenzia spaziale europea ha annunciato i suoi piani per il lancio del Quantum Key Distribution Satellite (QKDSat), noto anche come Eagle-1, per scopi dimostrativi tecnologici. Questi sforzi globali evidenziano la crescente importanza della trasmissione sicura dei dati e le potenziali scoperte che possono essere raggiunte attraverso le comunicazioni quantistiche.

Domande frequenti (FAQ)

Cos'è un satellite di distribuzione delle chiavi quantistiche (QKD)?

Un satellite QKD è un satellite che utilizza bit quantici o qubit, che sono singoli fotoni con polarizzazioni specifiche, per creare e distribuire chiavi segrete per comunicazioni sicure e crittografia dei dati.

Quale record ha stabilito Micius nella comunicazione quantistica?

Micius ha stabilito un nuovo record per la distanza sulla quale i dati sicuri potrebbero essere trasmessi utilizzando mezzi quantistici. Ha inviato con successo le chiavi tra le stazioni di terra di Delingha e Nanshan, a circa 756 miglia (1,200 chilometri) di distanza. Ha inoltre ottenuto la condivisione dei dati tra un sito in Cina e uno in Austria.

Quali sfide dovrà affrontare la Cina nello schieramento di nuovi satelliti quantistici in orbite più elevate?

Il posizionamento dei satelliti quantistici in orbite più elevate, simili ai satelliti GPS, presenta sfide nella trasmissione accurata delle chiavi quantistiche su distanze molto maggiori. Gli scienziati e gli ingegneri cinesi dovranno sviluppare una tecnologia di soppressione delle microvibrazioni per garantire che segnali ottici o laser precisi possano essere inviati dai satelliti, che opereranno a circa 6,200 miglia (10,000 chilometri) sopra la superficie terrestre.

Altri paesi sono coinvolti nella tecnologia della comunicazione quantistica?

Sì, altri paesi come l’Europa stanno esplorando e sviluppando attivamente la tecnologia della comunicazione quantistica. L'Agenzia spaziale europea ha annunciato l'intenzione di lanciare il Quantum Key Distribution Satellite (QKDSat), noto anche come Eagle-1, per scopi dimostrativi tecnologici. Questi sforzi riflettono l’interesse globale per la trasmissione sicura dei dati utilizzando le comunicazioni quantistiche.