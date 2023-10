La missione cinese Chang'e-8 per testare l'utilizzo delle risorse sulla Luna

By

La Cina ha svelato i piani per la sua prossima missione Chang'e-8, che mira a testare l'utilizzo delle risorse in situ sulla Luna. La missione, il cui lancio è previsto per il 2028, fungerà da precursore del progetto su larga scala della Stazione internazionale di ricerca lunare (ILRS) della Cina. La missione Chang'e-8 sarà composta da un lander, un rover e un robot, con obiettivi che includono lo studio della geologia della Luna, l'osservazione della Terra dalla superficie lunare, l'analisi di campioni lunari e la sperimentazione dell'utilizzo delle risorse.

La missione cinese Chang'e-8 metterà alla prova anche un ecosistema terrestre chiuso nell'ambiente lunare. La missione si baserà sulle precedenti missioni lunari della Cina per verificare le tecnologie chiave per le missioni future. La China National Space Administration (CNSA) ha espresso la sua apertura alla cooperazione internazionale per questa missione, invitando la partecipazione a diversi livelli, dalla missione al livello del sistema e del carico utile.

I siti di atterraggio preliminari per Chang'e-8 includono le regioni intorno ai crateri Leibnitz Beta, Amundsen, Cabeus e la cresta Shackleton-de Gerlache. Tre di questi siti sono presi in considerazione per la missione di atterraggio con equipaggio dell'Artemis 3.

Il lander Chang'e-8 trasporterà 10 carichi scientifici, tra cui telecamere per l'atterraggio e la topografia, un sismometro, un radiometro terrestre lunare e un imager multispettrale, un telescopio a raggi X molli e altri. Il rover sarà dotato di quattro carichi scientifici, tra cui una telecamera panoramica, un radar di penetrazione lunare, un analizzatore di minerali nello spettro infrarosso e un dispositivo di analisi e conservazione di campioni lunari in situ.

Chang'e-8 seguirà la missione Chang'e-7 nel 2026, che mirerà anche al polo sud lunare. Queste missioni getteranno le basi per il più ampio progetto ILRS negli anni ’2030. Inoltre, il lancio della missione cinese Chang'e-6, un ritorno di campioni sul lato lontano della Luna, è previsto per la prima metà del 2024.

Secondo Yu Dengyun, capo progettista del progetto di esplorazione lunare cinese, l’ILRS sarà costruito utilizzando lanci di razzi super pesanti negli anni ’2030. L'ILRS non servirà solo come stazione di ricerca lunare, ma convaliderà anche la tecnologia e le capacità per le future missioni con equipaggio su Marte.

Fonte:

– Amministrazione spaziale nazionale cinese (CNSA)

– Congresso Astronautico Internazionale (IAC)