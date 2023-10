La Cina invita la cooperazione internazionale per la missione lunare per costruire un habitat permanente

By

La Cina ha annunciato di essere aperta alla cooperazione internazionale per la sua prossima missione lunare, mentre lavora per raggiungere l'obiettivo di diventare una grande potenza spaziale entro il 2030. L'Amministrazione spaziale nazionale cinese (CNSA) ha fatto questo annuncio al 74esimo Congresso Astronautico Internazionale, invitando paesi e organizzazioni a partecipare alla sua missione Chang'e-8. La missione mira a stabilire un habitat permanente sul polo sud della Luna.

Nell’ambito della cooperazione “a livello di missione”, la Cina e i suoi partner internazionali avranno l’opportunità di lanciare e utilizzare i propri veicoli spaziali, impegnarsi in interazioni tra veicoli spaziali ed esplorare congiuntamente la superficie lunare. I partner internazionali sono inoltre invitati a schierare in modo indipendente i propri moduli una volta atterrata la navicella spaziale cinese.

Gli interessati sono tenuti a presentare una lettera di intenti alla CNSA entro il 31 dicembre. La selezione finale delle proposte sarà effettuata nel settembre 2024. La missione Chang'e-8 seguirà la missione Chang'e-7 fissata per il 2026, che cercherà risorse lunari sul polo sud della Luna. Entrambe le missioni getteranno le basi per la costruzione della Stazione Internazionale di Ricerca Lunare (ILRS) guidata dalla Cina.

La Cina, che ha recentemente inviato una sonda senza equipaggio sulla Luna nel 2020, prevede di inviare un’altra sonda Chang’e-6 sul lato nascosto della Luna nella prima metà del 2024 per recuperare campioni di suolo. L’obiettivo finale è far sbarcare gli astronauti sulla Luna entro il 2030.

Nel frattempo, il programma Artemis della NASA mira a riportare gli astronauti statunitensi sulla superficie lunare entro dicembre 2025. Tuttavia, alla NASA è vietato collaborare con la Cina, direttamente o indirettamente, a causa della legge statunitense. La missione Artemis 3 nel 2025 vedrà due astronauti statunitensi atterrare sul polo sud della Luna, un'area precedentemente inesplorata dagli esseri umani. Le missioni Artemis 4 e 5 con equipaggio sono previste rispettivamente per il 2027 e il 2029.

Vale la pena notare che a settembre 29 paesi hanno firmato gli Accordi Artemis, un patto formulato dalla NASA e dal Dipartimento di Stato americano per stabilire linee guida di comportamento nello spazio e sulla superficie lunare. In particolare, Cina e Russia non sono firmatari di questo accordo. La Cina si è attualmente assicurata la partecipazione di Russia e Venezuela al suo programma sulla stazione lunare.

In sintesi, l’invito della Cina alla cooperazione internazionale nella missione Chang’e-8 segna un passo significativo verso la sua ambizione di diventare una grande potenza spaziale. Collaborando con altri paesi, la missione mira a creare un habitat permanente sul polo sud della Luna, aprendo la strada alla costruzione della Stazione Internazionale di Ricerca Lunare negli anni '2030. Sebbene la cronologia della Cina sia in linea con il programma Artemis della NASA, le collaborazioni tra le due agenzie spaziali sono limitate a causa della legge statunitense.