Esplorando la possibilità di un rifugio nel tubo di lava lunare

I ricercatori cinesi stanno conducendo studi per stabilire un rifugio a lungo termine sulla Luna all’interno dei tubi di lava lunare. Queste strutture a forma di tubo si sono formate miliardi di anni fa quando la roccia fusa scorreva sotto lo strato indurito di lava sulla superficie lunare. Alcuni di questi tunnel sono crollati nel tempo, creando punti di accesso accessibili al sottosuolo della Luna.

L’Accademia di tecnologia del volo spaziale di Shanghai ha presentato uno studio alla decima conferenza CSA-IAA sulla tecnologia spaziale avanzata, delineando il potenziale di questi tubi di lava come rifugi sicuri dalle condizioni lunari estreme. Le alte temperature, le radiazioni e gli impatti dei micrometeoriti possono essere mitigati utilizzando l'ambiente protettivo all'interno dei tubi.

Al fine di migliorare la loro comprensione dei tubi di lava lunari, i ricercatori cinesi, tra cui Zhang Chongfeng, il vice capo progettista della navicella spaziale cinese della serie Shenzhou e dei lander lunari, hanno condotto ricerche sul campo sulle grotte di lava in Cina. Hanno scoperto somiglianze tra i tubi di lava della Terra e della Luna, classificandoli in tubi di ingresso verticali e tubi di ingresso in pendenza.

A fini esplorativi, i ricercatori hanno identificato i tubi di lava lunari nel Mare Tranquillitatis e nel Mare Fecunditatis come obiettivi primari. Un sistema mobile robotico sarà utilizzato per esplorare i terreni complessi, trasportare rilevatori ausiliari per la comunicazione e il supporto energetico e condurre studi scientifici sull'ambiente esterno e di ingresso dei tubi di lava.

I compiti svolti dai rilevatori ausiliari includono il gattonare bionico a più gambe, il rimbalzo e l'utilizzo di rilevatori rotanti per esaminare la temperatura, le radiazioni, la polvere lunare, la composizione del suolo e il ghiaccio d'acqua all'interno del tubo lunare.

Guardando al futuro, Zhang propone la costruzione di una base di ricerca sotterranea a lungo termine all’interno di un tubo di lava lunare per basi lunari con equipaggio. Ciò comporterebbe la costruzione di un centro di supporto all'ingresso della metropolitana per l'energia e la comunicazione, la sistemazione del terreno e l'installazione di cabine all'interno della metropolitana.

L'agenzia spaziale cinese ha annunciato l'intenzione di realizzare un atterraggio lunare con equipaggio entro il 2030, segnando l'inizio della fase di atterraggio lunare del programma.

Fonti: [CGTN, Accademia di tecnologia del volo spaziale di Shanghai]