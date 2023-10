La Cina rivela ambiziosi piani spaziali futuri, inclusa la missione di ritorno di campioni lunari

Li Guoping, ingegnere capo della China National Space Administration (CNSA), ha condiviso i dettagli sui futuri piani spaziali della Cina al Congresso Astronautico Internazionale. La missione cinese Chang'e 6 è prevista per il 2026 e mira a essere la prima missione di ritorno di un campione dal lato nascosto della Luna. Questa missione sarà supportata dal satellite Queqiao 2, che fungerà da ritrasmettitore dati per il lander lunare. Si prevede che la missione Chang'e 6 riporterà due chilogrammi di materiale lunare, in modo simile alla missione Chang'e 5.

La missione Chang'e 7, anch'essa prevista per il 2026, si dirigerà al polo sud della Luna. La Cina ha ricevuto proposte da otto paesi per carichi utili internazionali in questa missione. La missione Chang'e 8, prevista per il 2028, fungerà da apripista per la Stazione Internazionale di Ricerca Lunare (ILRS) che la Cina mira a stabilire attorno al polo sud della Luna. La missione Chang'e 8 ha assegnato 200 chilogrammi di capacità di carico utile per carichi utili internazionali.

Oltre a queste missioni, la Cina ha avviato un programma lunare con equipaggio con l'obiettivo di far sbarcare astronauti sulla Luna entro il 2030. Il paese sta anche pianificando missioni di ritorno di campioni di asteroidi (Tianwen-2), missioni di ritorno di campioni di Marte (Tianwen-3), e una missione di esplorazione planetaria su Giove (Tianwen-4). Guoping ha sottolineato che i dati e i campioni di queste missioni saranno condivisi con la comunità scientifica globale per scopi di ricerca.

La Cina sta lavorando a stretto contatto con altri paesi, tra cui Roscosmos, per l’istituzione dell’ILRS. Il Paese ha già condiviso campioni della missione Chang'e 5 con collaboratori internazionali. L'ILRS mira a fornire operazioni stabili a lungo termine per carichi utili e veicoli spaziali sia in orbita lunare che sulla superficie lunare. La Cina sta cercando attivamente la cooperazione con altre agenzie spaziali e accoglie con favore la loro partecipazione a vari livelli di collaborazione, dalla fornitura di carichi utili e strumenti all’analisi di dati e campioni.

L’ILRS è un progetto a lungo termine pianificato dal 2025 al 2040 e la Cina sta attualmente negoziando con vari paesi e organizzazioni internazionali per rendere il programma una realtà.

Fonte:

– Congresso Astronautico Internazionale a Baku, Azerbaigian

– Amministrazione spaziale nazionale cinese