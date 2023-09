Tubi di lava lunare: potenziali rifugi per la futura colonizzazione lunare

By

Le grotte hanno svolto un ruolo significativo nella storia umana, offrendo rifugio e protezione ai nostri antenati. Allo stesso modo, le grotte sulla Luna potrebbero fornire un rifugio sicuro agli astronauti durante le future esplorazioni lunari. Mentre ci imbarchiamo in un’altra missione sulla Luna, la prospettiva delle grotte lunari come potenziali rifugi attira l’attenzione.

La Luna pone sfide uniche per gli astronauti, tra cui l’esposizione alle radiazioni cosmiche e solari, ai meteoriti, alle fluttuazioni estreme della temperatura e ai materiali espulsi da impatto. Per affrontare questi pericoli, gli scienziati hanno scoperto centinaia di “lucernari” o soffitti crollati di tubi di lava sulla superficie lunare utilizzando il Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Questi tubi potrebbero potenzialmente essere abbastanza estesi da ospitare attività umane, fornendo la protezione necessaria con uno spesso soffitto di roccia sopra la testa.

I tubi di lava, noti anche come pirodotti, si formano quando la lava che scorre sulla Luna si raffredda e forma una crosta indurita sulla superficie. Successivamente, la lava all'interno continua a scorrere e alla fine drena, lasciando dietro di sé una camera vuota. Questi antichi e incontaminati tubi di lava potrebbero servire come luoghi privilegiati per future basi lunari.

Le fluttuazioni estreme della temperatura della Luna, che vanno dal caldo torrido al freddo gelido, rendono impegnative le operazioni di superficie e l'ingegneria delle attrezzature. Tuttavia, i tubi di lava offrono un ambiente a temperatura stabile che non si trova altrove sulla Luna. Inoltre, la superficie lunare è esposta a livelli di radiazioni significativamente più elevati rispetto alla Terra. Cercare rifugio nella spessa roccia di un tubo di lava potrebbe fornire una protezione efficace contro queste radiazioni mortali.

Squadre di esplorazione provenienti da vari paesi e agenzie spaziali hanno studiato il potenziale dell'utilizzo dei tubi di lava lunari come rifugi. I ricercatori cinesi dell’Accademia di tecnologia del volo spaziale di Shanghai hanno condotto un ampio lavoro sul campo per comprendere la praticità dell’utilizzo di questi tubi di lava sulla Luna. Hanno scoperto somiglianze tra i tubi di lava lunari e terrestri, inclusi vari tipi di ingressi come quelli verticali e inclinati.

L'esistenza di ingressi inclinati rende l'accesso a questi tubi di lava relativamente più facile. I rover potrebbero potenzialmente entrare in questi ingressi, richiedendo una rimozione minima dei detriti. Questa facilità di entrata e uscita presenta uno scenario favorevole per l’esplorazione lunare.

La Cina ha dato priorità all’esplorazione dei tubi di lava lunari situati a Mare Tranquillitatis e Mare Fecunditatis, conosciuti anche come Mare della Tranquillità e Mare della Fecondità, rispettivamente. Stanno sviluppando un sistema robotico dotato di ruote o piedi in grado di adattarsi a terreni difficili e superare gli ostacoli. Il sistema include veicoli ausiliari per ulteriore ricognizione e supporto, consentendo lo studio della polvere lunare, delle radiazioni e della presenza di ghiaccio d'acqua all'interno dei tubi.

L’obiettivo a lungo termine della Cina è quello di creare una base di ricerca sotterranea con equipaggio all’interno di un tubo di lava lunare. Questa base includerebbe strutture residenziali e di ricerca, con un centro di supporto per l'energia e la comunicazione situato all'ingresso della metropolitana. Sebbene i dettagli specifici non siano immediatamente disponibili, le ambiziose attività spaziali della Cina, evidenti nelle sue missioni di successo e nei piani futuri, indicano la sua determinazione a stabilire una presenza lunare.

