La Cina prevede di espandere la stazione spaziale Tiangong come successore della ISS

La Cina ha annunciato l’intenzione di espandere la sua stazione spaziale Tiangong (“palazzo celeste”) come successore della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Durante il recente Congresso Astronautico Internazionale, la Cina ha rivelato che aggiungerà tre nuovi moduli a Tiangong, raddoppiandone di fatto le dimensioni. Si prevede che la stazione rimarrà in servizio per oltre quindici anni, estendendo la sua vita operativa fino al 2037 o oltre. La Tiangong potenziata peserà 180 tonnellate e avrà una capacità di equipaggio fino a sei, poco meno dell'attuale capacità di sette della ISS.

Gli ambiziosi piani della Cina per Tiangong riflettono il suo obiettivo di diventare una grande potenza nello spazio e un rivale della NASA e di altre importanti agenzie spaziali. Il Paese mira a riempire il vuoto lasciato dalla ISS e ad affermarsi come piattaforma per una redditizia ricerca spaziale. Tiangong ha già ospitato quindici taikonauti dal suo debutto operativo alla fine del 2022. L’anno scorso, la Cina ha annunciato che “diversi paesi” avevano espresso interesse a inviare i propri astronauti sulla stazione cinese.

Oltre a Tiangong, la Cina sta lavorando anche alla Stazione internazionale di ricerca lunare (ILRS) in collaborazione con la russa Roscosmos. L'ILRS rappresenta il desiderio della Cina di diventare una superpotenza nello spazio. Tuttavia, la Cina ha dovuto affrontare una battuta d’arresto nei suoi sforzi per arruolare partner internazionali sia per Tiangong che per l’ILRS quando l’Agenzia spaziale europea (ESA) ha rifiutato di partecipare. L'ESA ha addotto ragioni politiche e di bilancio per la sua decisione.

L’aggressivo programma spaziale della Cina e il suo tentativo di diventare una grande potenza spaziale hanno portato alcuni analisti a descrivere la situazione come una nuova corsa allo spazio. La Cina spera che Tiangong e altre future missioni la stabiliscano come leader nell’esplorazione spaziale. La Russia ha anche annunciato l’intenzione di costruire la propria stazione successore alla ISS, intensificando ulteriormente la competizione nella ricerca e nell’esplorazione spaziale.

