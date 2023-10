La Cina pianifica la missione Chang'e 6 per raccogliere campioni dal lato oscuro della Luna

By

La Cina sta portando avanti il ​​suo ambizioso programma di esplorazione spaziale, con i piani in corso per la missione Chang'e 6. La navicella spaziale sarà composta da quattro componenti: un orbiter, un lander, un ascender e un modulo di rientro. Secondo l'Amministrazione spaziale nazionale cinese, il progetto sta procedendo come previsto.

Per consentire la comunicazione tra la sonda Chang'e 6 e la Terra, un nuovo satellite relè chiamato Queqiao 2 sarà dispiegato in orbita lunare nella prima metà del 2024. Questo satellite svolgerà un ruolo cruciale nel facilitare la trasmissione dei dati dal veicolo spaziale.

L'obiettivo principale della missione è raccogliere campioni di polvere e roccia dal bacino del Polo Sud-Aitken, situato sul lato oscuro della Luna. Ciò segnerà la prima volta che tale lavoro verrà condotto sul lato nascosto della Luna.

In uno sviluppo notevole, la Cina si è offerta di trasportare 10 chilogrammi di equipaggiamento straniero sul lander e sull’orbiter della missione. Il lander Chang'e 6 trasporterà strumenti scientifici provenienti da Francia, Italia e Agenzia spaziale europea, mentre sull'orbiter sarà montato un carico utile pakistano. Questa collaborazione evidenzia la cooperazione internazionale nell’esplorazione spaziale e l’interesse condiviso per la ricerca lunare.

Attualmente, solo gli Stati Uniti, l’ex Unione Sovietica e la Cina sono riusciti a riportare sulla Terra sostanze dalla Luna. Tuttavia, nessuno di questi paesi ha ottenuto campioni dal lato oscuro della Luna. La missione Chang'e 6 promette di ampliare la nostra comprensione della composizione geologica e della storia della Luna.

Fonte:

– Quotidiano cinese

– Amministrazione spaziale nazionale cinese