La Cina costruisce un nuovo osservatorio sui neutrini per svelare i misteri cosmici

La Cina è pronta a costruire un rivoluzionario rilevatore di neutrini nel Mar Cinese Meridionale chiamato TRIDENT (Tropical Deep-sea Neutrino Telescope). Questo osservatorio di neutrini all'avanguardia mira a migliorare la sensibilità e fornire preziose informazioni sulle origini dei raggi cosmici.

I neutrini, spesso definiti “messaggeri veloci”, sono particelle sfuggenti che viaggiano da angoli remoti del cosmo. Rilevare queste particelle è una sfida formidabile, poiché interagiscono con altra materia solo in rare circostanze.

Un recente articolo pubblicato su Nature Astronomy intitolato “Un telescopio per neutrini multi-chilometro cubo nell'Oceano Pacifico occidentale” delinea i piani della Cina per l'osservatorio TRIDENT. Guidato da Ziping Ye della Divisione Particelle e Nucleare dell'Istituto Tsung-Dao Lee dell'Università Jiao Tong di Shanghai, il gruppo di ricerca mira a far luce sulla natura dei neutrini.

I neutrini, che significa “piccoli neutri”, sono particelle elementari prive di carica elettrica e con una massa estremamente piccola. Interagiscono principalmente attraverso la gravità e la forza nucleare debole piuttosto che la forza elettromagnetica. I neutrini attraversano la Terra senza sforzo, la maggior parte proviene dal Sole e da altre fonti come le supernove e il Big Bang.

I neutrini cosmologici, che svolgono un ruolo significativo in questo studio, vengono prodotti quando i raggi cosmici entrano in collisione con gli atomi. Per rilevare queste particelle evasive, gli osservatori sono strategicamente posizionati in luoghi appartati, come miniere sotterranee profonde o sott'acqua. Questi osservatori osservano gli effetti delle rare interazioni dei neutrini con la materia regolare, portando gli scienziati alle loro fonti.

L'osservatorio cinese TRIDENT sarà composto da ben 1,211 stringhe, ciascuna dotata di 20 moduli ottici digitali ibridi (hDOM). Queste stringhe saranno separate verticalmente di 30 metri e posizionate tra 2,800 e 3,400 metri sotto il livello del mare. Con un volume di circa 7.5 km3, TRIDENT sarà il più grande rilevatore di neutrini al mondo, superando il volume di circa 1 km3 dell'Osservatorio di neutrini IceCube.

L’efficienza del rilevamento dei neutrini è fondamentale e TRIDENT mira a raggiungere un’efficienza di rilevamento dei fotoni senza precedenti. Combinando un grande volume con capacità di rilevamento migliorate, TRIDENT tenta di raggiungere nuove frontiere di sensibilità nella ricerca di sorgenti di neutrini astrofisici.

TRIDENT si baserà sui successi dell’IceCube Neutrino Observatory, che ha scoperto potenziali fonti di neutrini extragalattici, tra cui NGC 1068 (Messier 77), nota anche come Galassia Squid. Situata a circa 47 milioni di anni luce di distanza, questa galassia a spirale barrata offre preziose informazioni sui misteri dell'universo.

Con lo sviluppo e l’implementazione di TRIDENT, la Cina mira a contribuire in modo significativo alla scienza dei neutrini e a svelare gli enigmatici fenomeni che circondano i raggi cosmici e le loro origini.

