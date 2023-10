La Cina costruisce un nuovo telescopio per neutrini per studiare i raggi cosmici

La Cina sta costruendo un nuovo rilevatore di neutrini chiamato TRIDENT (Tropical Deep-sea Neutrino Telescope) nel Mar Cinese Meridionale. Questo osservatorio avanzato di neutrini mira a migliorare la sensibilità nel rilevamento dei neutrini cosmici e a svelare i misteri che circondano i raggi cosmici.

I neutrini, conosciuti come “piccoli neutri”, sono particelle sfuggenti che sono difficili da rilevare a causa della loro mancanza di carica elettrica e di massa minuscola. Queste particelle subatomiche interagiscono solo attraverso la gravità e la forza nucleare debole, aggirando la maggior parte della materia, compresa la Terra. Sono prodotti principalmente dal Sole, dalle supernovae, dai reattori nucleari e dal Big Bang.

TRIDENT si concentra sui neutrini cosmologici, che vengono generati quando i raggi cosmici collidono con gli atomi. Per rilevare queste particelle sfuggenti, gli osservatori sono strategicamente posizionati in luoghi appartati come miniere sotterranee, acque oceaniche profonde e ghiaccio antartico. Invece di rilevare direttamente i neutrini, questi osservatori osservano i rari casi in cui i neutrini interagiscono con la materia regolare.

Rilevando i neutrini, gli scienziati possono rintracciare le fonti dei raggi cosmici ad altissima energia. I neutrini, a causa della loro interazione minima, viaggiano in percorsi rettilinei, consentendo ai ricercatori di rintracciarli fino alle loro origini extragalattiche. L'Osservatorio IceCube Neutrino, costituito da stringhe di rilevatori sepolti in profondità nel ghiaccio antartico, è un notevole esempio di tali strutture di rilevamento.

TRIDENT supererà i rilevatori precedenti sia in termini di volume che di efficienza. Con un volume di circa 7.5 km^3, diventerà il più grande osservatorio di neutrini del mondo. Ciascuna delle sue 1,211 stringhe conterrà 20 moduli ottici digitali ibridi (hDOM), con conseguente efficienza di rilevamento dei fotoni senza precedenti. Questo rilevatore di prossima generazione mira a ampliare i confini delle prestazioni dei telescopi per neutrini ed espandere le ricerche a tutto cielo per sorgenti di neutrini astrofisici.

La costruzione di TRIDENT pone sfide, tra cui la disposizione dei connettori su stringhe separate, precise indicazioni temporali globali e l'ancoraggio dei rilevatori al fondale marino. L’osservatorio deve anche considerare fattori come le correnti oceaniche, la radiazione naturale, la temperatura e la salinità per garantire osservazioni accurate. Per affrontare queste complessità, la Cina ha costruito un simulatore presso l’Università Jiaotong di Shanghai per perfezionare il design e la funzionalità di TRIDENT.

Si prevede che TRIDENT si baserà sul successo dell'Osservatorio dei neutrini IceCube e farà passi da gigante nella scienza dei neutrini. Ha lo scopo di rilevare e individuare sorgenti di neutrini conosciute, come NGC 1068, entro il suo primo anno di attività. Facendo luce sulle origini dei raggi cosmici, TRIDENT contribuirà alla nostra comprensione dell'universo e delle sue particelle fondamentali.

[Fonti: Nature Astronomy, Tsung-Dao Lee Institute dell'Università Jiao Tong di Shanghai]