Scienziati in Cina costruiscono il più grande rilevatore di “particelle fantasma” del mondo

Gli scienziati in Cina stanno lavorando alla costruzione del telescopio tropicale per neutrini di acque profonde, noto anche come TRIDENT o “Ocean Bell”. Questo enorme rilevatore sarà situato a 11,500 piedi sotto la superficie dell’Oceano Pacifico occidentale. Il suo scopo è tracciare i movimenti delle particelle fantasma chiamate neutrini man mano che diventano visibili nelle profondità dell'oceano.

I neutrini sono particelle subatomiche che attraversano ogni centimetro quadrato del nostro corpo alla velocità di 100 miliardi al secondo. Tuttavia, a causa della mancanza di carica elettrica e della massa quasi nulla, interagiscono minimamente con il resto della materia. Rallentando queste particelle sfuggenti, i fisici possono studiarne le origini, come antiche esplosioni stellari e collisioni galattiche.

TRIDENT rileverà i neutrini utilizzando la Terra come scudo. Situato vicino all'equatore, avrà il vantaggio di ricevere neutrini da tutte le direzioni con la rotazione terrestre, garantendo un'osservazione a tutto cielo senza punti ciechi. I neutrini sono abbondanti nell’universo, secondi solo ai fotoni, e sono prodotti in vari fenomeni, come il fuoco nucleare, le esplosioni di supernova e i raggi cosmici.

Nonostante siano così diffusi, i neutrini sono incredibilmente difficili da rilevare perché raramente interagiscono con la materia. Gli esperimenti di rilevamento dei neutrini si sono concentrati principalmente su quelli inviati dal Sole, ma i neutrini più rari prodotti dai raggi cosmici che colpiscono l’atmosfera terrestre rimangono misteriosi. I neutrini attraversano la maggior parte della materia, compreso l’intero pianeta, ma occasionalmente possono interagire con le molecole d’acqua. I rilevatori di TRIDENT, costituiti da oltre 24,000 sensori ottici distribuiti su 1,211 fili ancorati al fondale marino, si troveranno sott'acqua per aumentare le possibilità di interazioni dei neutrini.

Il rilevatore di TRIDENT si estenderà su un diametro di 2.5 miglia e coprirà un'area di 1.7 miglia cubiche, rendendolo significativamente più grande e più sensibile dell'attuale più grande rilevatore di neutrini, IceCube, situato in Antartide. Gli scienziati prevedono di avviare un progetto pilota nel 2026, con l’intero rilevatore che diventerà operativo nel 2030. TRIDENT mira a spingere i limiti delle prestazioni del telescopio per neutrini ed espandere la nostra comprensione delle sorgenti astrofisiche di neutrini.

– “Particelle di neutrini spettrali stanno esplodendo da una galassia vicina e gli scienziati non sono sicuri del perché” – Space.com

– “TRIIDENTE: Scienza e status” – Astronomia della Natura